Un soul rubio y con un bigote enorme

Fue, y seguramente lo sigan siendo el dúo más vendedor de la música pop y a eso ayudó un montón de canciones que nacieron para ser clásicas y cumplieron con esa promesa. Para conseguir eso, Daryl Hall y John Oates fueron la mejor combinación de su tiempo de varios géneros, dos de ellos están incluidos en una recopilación de 1983, Rock ‘n Soul, Pt. 1: Greatest Hits; los otros son el pop y el new wave.

Editado en el pico de su fama, es un excelente compilado de este dúo que se formó en 1972 en Filadelfia, una ciudad cuyos sonidos negros están clarísimos en su música. Están todas: “Say It Isn’t So”, “Sara Smile”, “She’s Gone”, “Kiss on My List”, “You Make My Dreams”, “Private Eyes”, “I Can’t Go For That (No Can Do”), “Maneater”, “One on One” y una versión fundamental del “You’ve Lost Your Loving Feeling” de Phil Spector. Más que un disco es la playlist ideal para una fiesta inspirada por los años 80.

El secreto a voces de las canciones, está en la garganta de Hall, uno de los grandes cantantes blancos de soul y en su soberbia capacidad para componer. Oates aportaba además de un frondoso bigote, su guitarra y un par de canciones. La combinación fue letal.