Sonidos pop hechos para bailar y alertarnos

"Quiero una vida loca y clásica”, reclama Janelle Monáe en el comienzo de Dirty Computer, su nuevo disco que, además, es una “emotion picture”. Eso quiere decir que el disco también es un concepto visual (se puede ver en YouTube y no está mal) en el que se reune la idea base de todo el album (vivimos en un mundo unificado por las computadoras, necesitamos reclamar nuestra individualidad) con algunos clips de las canciones. Es algo que se lleva mucho desde el Lemonade de Beyonce.

Monáe viene trabajando algunas de estas ideas desde el afro-futurismo (tanto antes de Black Panther) de The ArchAndroid de 2009, un disco de música negra que recurría al Metropolis de Fritz Lang como recurso. Musicalmente mezclaba los sonidos raperos de Atlanta (su ciudad de adopción artística; nació en Kansas City), con mucha de la tradición de la música negra estadounidense, más algún aderezo de pop blanco a través del new wave.

Vea la pieza audiovisual que acompaña "Diry Computer", lo nuevo de Janelle Monáe

Eso la convirtió en una figura a atender aunque su mayor éxito (al menos por acá) fue su participación en la canción “We are Young” de fun. Siguió sacando discos conceptuales en los que fue formando un sonido muy personal y siempre bien acompañado: el mismísimo Prince, siempre atento a la belleza y el talento femeninos, es uno de los muchos invitados de The Electric Lady, el disco de Monáe de 2013.

Con tanto antecedente, había mucha expectativa para Dirty Computer que resultó ser el disco más accesible de su carrera. Tal como adelantaban los cuatro primeros singles, esto es pop negro con canciones que recuerdan a Prince (“You Make Feel”), una presencia creativa que ronda el disco y que fue amigo y mentor de Monáe.

Presencias sorprendente y sí acreditadas son las presencias de Brian Wilson (que hace notar su estilo en “Dirty Computer”), Stevie Wonder (en el inspirador interludio “Stevie’s Dream”), Grimes (en la popera y feminista “Pynk”) y Pharrel Williams que hace lo suyo en “I Got The Juice”.

Esos nombres hablan claro de las pretensiones y los alcances de Dirty Computer que es un buen compendio de la utilización de alguna usinas de la música negra para reconvertirlas en un sonido propio. Monáe es la gran artista negra del momento, siempre intentando innovar, llena de ideas y con cosas para decir.

Acá habla de la deshumanización de estos tiempos desde el empoderamiento femenino y con una docena de canciones pegadizas e inteligentes.