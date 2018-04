Sonidos que andan en la vuelta

Una mujer que todo lo puede

La carrera de la australiana Kylie Mingue ha sabido de muchas vueltas. Comenzó como estrella de teleatro en su país, se volvió una estrellita pop (con canciones como“I Should Be So Lucky”) que parecía más fugaz de lo que resultó, se recicló en diva electrónica con videos que estaban bárbaros (“Can’t Get You Out of My Head”, por ejemplo) y hasta grabó una canción con Nick Cave, otro australiano que aparecía bien alejado de su horizonte. Ahora, Minogue se atreve con una versión muy actual y pop del country. Golden fue grabado en Nashville y la tiene firmando todas las canciones con algunos de los más prestigiosos compositores del género. Al resultado algunos lo situarán cercano a Shania Twain pero está más cerca de modelos actuales como Kacey Musgraves. F.C.



Ficha Kylie Minogue Disco Golden ¿Está online? Sí ¿Está bueno? Sí, una buena colección de canciones country pop

La competencia rapera

"M.I.L.F. $", el primer simple del último disco de Fergie. Vea el video.

A Fergie le sigue costando sacarse el peso de lo que fue su banda Black Eyed Peas a nivel de popularidad. Y ahora que el rap manda en las listas de ventas, de la mano con lo urbano y lo latino, ¿no sería hora de que le fuera bien? Eso parece buscar con Double Dutchess, su segundo disco solista (que juega con el nombre del primero, The Dutchess), editado a fines del año pasado. Fergie es una rapera con cierta gracia, no tan frenética como Nicky Minaj aunque tiene una manera parecida de decir las cosas (acá comparten el tema “You Alredy Know”); y no lo hace mal en este álbum, que ofrece una escucha entretenida y amigable, con momentos pop y melódicos. El problema es que la competencia en cuanto a raperas mujeres está cada vez más complicada, y en esa lucha, está bastante lejos de los primeros puestos. B. F.



Ficha Fergie Disco Double Dutchess ¿Está online? Sí y en disquerías editado por BMG ¿Está bueno? Sí, es entretenido

Tango y rock, una buena combinación

Vea el video de "Ruido", el primer tema del disco de Quinteto Negro La Boca

Quinteto Negro La Boca, llega a su quinto disco y sus primeros 10 años con un montón de invitados. La orquestita de tango fundada y liderada por el bandoneonista Pablo Bernaba, reúne a un variopinto plantel de convidados que incluye a Chango Spasiuk, La Mississippi, Nopalidece, Las pastillas del abuelo, Antonio Ríos, 2 minutos y Eduardo Galeano, de quien se musicaliza su poema “Los nadies”. Las ambiciones artísticas de Quinteto Negro la Boca y los invitados, le aportan al disco un tono variado que explora las dimensiones de un género, el tango, del que se colocan, dicen ellos mismos, en la rompiente. Ese es el principal mérito de este disco editado por Sony y que ya desde su tapa del ilustrador ricotero, Rocambole, anuncia de que lado está parado. Es una conjunción de actitud rock y actitud tanguera y los adeptos de esa combinación acá encontrarán sosiego.