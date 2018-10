Estas son las 10 canciones más escuchadas en la historia de Spotify

Esta semana, Spotify cumplió 10 años (sí), y decidió celebrarlo revelando algunos números que permiten poner en perspectiva a los artistas con más peso para la plataforma. En concreto, el servicio de streaming musical más popular de la actualidad, anunció cuáles son los artistas más escuchados en esta década y cuáles son las canciones con más reproducciones.

Y no hay demasiadas sorpresas en unas listas en las que Drake, Ed Sheeran, "Despacito" o Justin Bieber dicen presente. Los datos revelados por Spotify permiten concluir que lo que manda en el mercado, lo mainstream, sigue siendo lo que se impone en los números más fríos.

El influyente rapero canadiense Drake, es el artista más escuchado en esta década de Spotify, y lidera el top 10 por encima de Ed Sheeran, Eminem, The Weeknd, Rihanna, Kanye West, Coldplay, Justin Bieber, Calvin Harris y Ariana Grande. El pop y el rap, está claro, le han ganado la batalla al rock and roll y sus subgéneros hace ya mucho rato.

En cuanto a las canciones, Spotify mostró cuál fue la canción más escuchada de cada año, desde 2008: "Human" de The Killers; en 2009, "I Gotta Feeling" de Black Eyed Peas; en 2010, "Love The Way You Lie" de Eminem con Rihanna; en 2011, "Danza Kuduro" de Don Omar y Lucenzo; en 2012, "Somebody That I Use To Know" de Gotye; en 2013, "Can't Hold Us" de Macklemore y Ryan Lewis; en 2014, "Happy" de Pharrel Williams; en 2015, "Lean On" de Major Lazer, MO y DJ Snake; en 2016, "One Dance" de Drake; y en 2017, "Shape of You" de Sheeran.

Y también mostró cuáles son los 10 temas más reproducidos hasta ahora, y esta es la lista definitiva: