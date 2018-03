Sofía Reyes: cruzar la frontera con sangre mexicana y un pop universal

La primera referencia que cualquiera tendrá es Belinda, la última gran princesa pop que México dio. Sin embargo, Sofía Reyes no se parece demasiado a ella, ni a los comienzos de Natalia Lafourcade o Julieta Venegas, ni a Paulina Rubio o Thalía. Con 22 años, esta cantante que también baila, actúa y modela cuando algunas marcas se lo piden, tiene un estilo entre casual y sofisticado que está más cerca de las chicas Disney de sus tiempos que de las artistas que, en su país, han construido el camino.

Y no hay ninguna sorpresa en eso, porque aunque sus raíces están en Monterrey, su presente y probablemente su futuro están en Estados Unidos: allí le dio rienda suelta a sus sueños de triunfar, se preparó en varios frentes y empezó una carrera que va en ascenso. Tras un disco correcto para el género —Louder! de 2017— en el que hay una impecable producción, buena voz, temas para la pista y baladas, y un spanglish que tiene que ver no sólo con sus intenciones como artista sino con su vida a dos lados de una frontera, arrancó 2018 con un hit que le sigue dando impulso. Se trata de “1, 2, 3”, con el que Reyes experimenta con el género urbano en colaboración con el estadounidense Jason Derulo, que estará a cargo de la canción del Mundial de Rusia, y el puertorriqueño De La Ghetto.

"1, 2, 3", la colaboración de Sofía Reyes con Jason Derulo y De La Ghetto

“Me la estuve guardando un año y medio, pero confiaba mucho en esta canción”, contó Reyes a El País en conversación telefónica desde Buenos Aires, “pero sacarla me tenía muy nerviosa. Al principio, no mucha gente veía la canción como algo, pero para mí y para los que la escribimos, esa era la canción”.

En ese proceso de reafirmación del tema y de perder la paciencia, la letra fue cambiando de español a inglés, hasta quedar a medio camino entre ambos idiomas, e incluso con un toque de francés; y fueron tomando rumbo las dos colaboraciones.

"Mientras exista la conexión y la canción tenga sentido, siento que no hay reglas" Sofia Reyes Cantante

“Está cool porque le dio su estilo a su parte, a esas melodías del final”, dijo sobre el aporte de Derulo; “le metió su sauce a la canción. Y también De La Ghetto: los dos escribieron lo que cantan y por eso creo que sienten tan de ellos la canción como yo”.

—¿Es tan necesario para el pop de hoy, el crossover constante entre latinos y estadounidenses que se da?



—Creo que la música no debe tener reglas, entonces me parece muy cool que si yo hoy quiero hacer un featuring con un francés, un brasileño o un japonés, que se haga. Mientras exista la conexión y la canción tenga sentido, siento que no hay reglas. Creciendo siempre escuché música en inglés y en español, siempre me ha parecido muy divertido eso, y me da mucho gusto las cosas increíbles que han pasado con la música en español. Está llegando a todo el mundo y me da mucho orgullo, y espero yo también llevar mi música y representar a México y a América Latina.

—Dentro de una nueva generación de cantantes latinas, por tu música y tu propuesta estética, ¿sos la más pop de tus colegas?



—Puede ser. Es gracioso porque yo siento que lo urbano ya es el nuevo pop, pero sin dudas. Pasa que yo soy muy pop: cuando canto soy muy pop, las melodías que a mí me salen son pop, mis letras son muy pop. Por eso quiero balancearlo un poquito, y me emociona mucho “1, 2, 3” y obviamente estoy haciendo más música por este camino.