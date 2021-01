El Sodre se convierte a lo digital: televisión, YouTube y redes para llegarle a más público

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Lo que empezó en julio como una prueba tímida se convirtió, para fines de 2020, en una alianza con proyección para todo 2021. Los elencos estables del Sodre llegaron a TNU a través del ciclo Sodre en escena, que pone en prime time y con alcance nacional a distintas producciones orquestales, corales y hasta de ballet.

En tiempos de pandemia, el Servicio Oficial de Difusión, Representaciones y Espectáculos encontró en la virtualidad un espacio para habitar. El año pasado hubo actividades específicas para niños (“Recreo en casa”), solos de las figuras del Ballet Nacional y distintos tipos de contenidos a través de YouTube y redes sociales. Ahora, la llegada a TNU amplificó esa línea de trabajo y recuperó la vieja tradición de transmitir conciertos en Canal 5, además de Babel FM y Clásica 650 AM.

“Teníamos que encontrar otra manera de estar, y eso fue lo que hicimos”, dice a El País Martín Inthamoussu, presidente del Sodre, para resumir ciertas líneas de trabajo que llegaron para quedarse. “En 2020 el Sodre aumentó 300 % su presencia digital, entre emisión de contenidos que ya existían y contenidos nuevos para redes”, explica. De ahora en más, entiende imprescindible pensar, junto a los directores de los elencos, en cómo mostrarse a través de todos estos lenguajes digitales.

Martín Inthamoussu. Foto: Leonardo Mainé

pantalla La vuelta a la televisión

“Tengo este recuerdo de ser niño y ver conciertos de la Ossodre en Canal 5, y me gustaba volver a eso, básicamente porque es llegarle al territorio de otra manera”, asegura Inthamoussu.



Con esa idea entró en contacto con los equipos del canal estatal, se firmó un primer convenio para emitir seis conciertos, y funcionó; “Recibimos mensajes de todo el país y eso fue una alegría muy grande”.

Ahí se resolvió firmar un nuevo acuerdo, el actual, que tiene emisiones de Sodre en escena dos veces por mes (más repeticiones), además de especiales en los que hablan los propios protagonistas.



Todos los contenidos quedan subidos a YouTube para que puedan verse on demand; mañana a las 20.30 se emite una velada coral.

La selección de los contenidos está ligada a los derechos sobre las obras; por eso se pudo exhibir, por ejemplo, La Tregua, la última puesta del BNS que fue producción original de la compañía. “La idea ahora con María Riccetto como directora es pensar en cuáles son esos contenidos que se van a poder emitir en el canal, para que todos los elencos estables tengan su presencia”, adelanta Inthamoussu.

También se trabaja en propuestas más didácticas, y por eso se lanzó Claroscuro sonoro, un micro que va miércoles y viernes a través de YouTube y redes y que profundiza en los instrumentos de la orquesta.

“Si las organizaciones públicas no nos reinventamos, empezás a quedar obsoleto”, reflexiona Inthamoussu. “Hay que revisitar nuestra propia misión y lugar en el entramado social y cultural en el que estamos”, sigue, e insiste en ”generar más accesibilidad” y en la “democratización, porque son bienes que todo el mundo está pagando. El Sodre lo pagamos todos”.

2021 Lo que está por venir

Hoy, con los cuerpos estables del Sodre de licencia, se trabaja en el reacondicionamiento de las salas y en el lanzamiento 2021 que se hará este mes. Allí, además de oficializarse a Riccetto como directora artística del BNS, se anunciará al nuevo director de la Orquesta Sinfónica del Sodre, se lanzará la nueva imagen institucional y se darán a conocer los detalles de la Temporada Adela Reta, en homenaje al centenario de la profesora.

La programación, que girará en torno a la figura de la mujer en el Sodre, se dividirá por semestres igual que la venta de abono, y se implementará una tarjeta regalo o gift card.



Además, este año se harán cuatro Festivales Sodre —de danza contemporánea, música del mundo, jazz y coros—, con artistas nacionales que serán elegidos por llamados abiertos y que luego girarán por el interior, porque se piensa en cómo apoyar al sector independiente, dice Inthamoussu.

En ese sentido y en sintonía con el Ministerio de Educación y Cultura, durante la pandemia (aunque ahora no hay espectáculos públicos) se resolvió no cobrarle porcentaje de la taquilla a los artistas que arriendan las salas del Sodre —o sea, se quedan con el 100 % de la recaudación—, y post pandemia no se les cobrará el costo fijo de la sala, como se solía hacer.

“Como teatro público tenemos que apoyar eso, que vengan espéctáculos que sirvan de plataforma para que la gente los conozca”, afirma Inthamoussu, al tiempo que señala que se trabaja en una “replanificación extensa de los presupuestos generales”. “Nosotros no tuvimos recorte presupuestal, está claro que el Sodre tiene que seguir produciendo”, dice y elige hacer un balance positivo de 2020. “Pudimos parar para mirarnos y reflexionar sobre lo que hacemos y a dónde queremos caminar”.