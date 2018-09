Socio: las canciones guardan todo lo que hay

De aquel comienzo casual a este presente de trabajo serio y enfocado, Socio ha mutado bastante y, de una vez, se consolidó como una banda que sí tiene al frente a Federico Lima, pero que ya no es un proyecto personal: es una iniciativa colectiva en la que cada uno juega su juego.

Ese camino que ya han andado por una década (descubrimiento que hicieron en pleno asado) es el que los lleva a la celebración de esta noche en La Trastienda. Desde las 21.00, con varios invitados y un repertorio que aunque es complaciente con las baladas y lo más lento del catálogo, apostará a lo fuerte —“va para adelante”, dice Lima—, Socio festejará una década y también estrenará cosas: lanzará el vinilo de Socio de cámara y presentará en vivo dos temas nuevos, “Kung Fu” y “Breakdance”. Las entradas están en Red UTS.

Antes de eso, Lima repasó con El País 10 momentos claves en la vida de Socio que es, un poco, su vida.

1 "Sr. Capitán"

Socio nació como una invitación y no como algo generado por el propio Federico Lima. Y lo que disparó esa invitación, en una noche de fogón, fue el tema “Sr. Capitán”. “Me pincharon para que hiciera el disco, yo le di bola, y estuvo bueno porque me cambió la vida, aunque entonces no lo vi”, dice.

2 "Nos fuimos estrellando"

Para Lima, Socio como proyecto y ese tema en particular, que fue su primer gran hit de esta última década, le permitieron sacarse la mochila de su exbanda Loop Lascano y de “Gris”, que es un himno del rock uruguayo más reciente. Esa sombra del one hit wonder desapareció.

3 La libertad del personaje

“Yo me escudé un poco en Socio”, dice Lima, que encontró en ese nombre una posibilidad para probar con otro tipo de música y otro tipo de letras. “Hace poco me di cuenta que de las cosas que me influenciaban en ese momento, que eran más estéticas, tipo Cerati, Socio se desmarcó, y me dio una libertad grande”. Que el disco Socio fuera bien recibido por la crítica fue, además, un impulso.

4 "Aurora" y el siguiente paso

Para el segundo disco de Socio, Lima quiso ver hasta dónde podía llegar ese personaje y estirarlo. El encuentro con Jaime Roos, el candombe y la marcha camión irrumpieron en una sonoridad que venía marcada por referencias internacionales.

5 Sebastián Peralta

Para Lima, Aurora fue lo que fue por la aparición de un viejo compañero de ruta suyo, Sebastián Peralta, con quien venía desde Loop Lascano y que con el segundo título de Socio se inició como productor, para convertirse luego en una figura de prestigio en la escena local.

6 Fran Nasser

El trabajo con Peralta fue tan bueno, que después a Socio se le hizo difícil llevar ese sonido al vivo. Para “bancar toda esa cosa de producción zarpada”, dice Lima, apareció Fran Nasser, quien fue clave para desarrollar toda esa fase que duró hasta que el músico se fue a No Te Va Gustar.

7 "Fan de Faith No More"

El quiebre de esa etapa electrónica llegó con una balada exquisita, que terminó de afianzar a Socio como banda y ya no como proyecto personal. “Ese tema generó esa cosa baladística que es una marca de Socio, pero a la vez lo pasan en Rock Boulevard, o sea que nos acercó mucho más al rockero”, dice.

8 "Miniglorias"

“Fan de Faith No More” es el link directo al último disco de estudio del grupo, que marca la vuelta a la guitarra y a un sonido más potente que, además, amplió el público. “Ese público que había que generar se consolida ahí”, reflexiona Lima al respecto.

9 "Socio de cámara"

Este capricho fue llevar a Socio a un lugar todavía más orgánico, en dos conciertos en la Sala Balzo que luego dieron lugar a un disco que también es mojón, porque es el primer material exclusivamente digital editado por Bizarro. Socio de cámara tendrá además una edición en vinilo de producción nacional, que estará a la venta hoy en La Trastienda.

10 "Kung Fu" / "Breakdance"

La presentación en el Montevideo Sound City en plan más rockero, la salida de Federico Graña y el ingreso de Sebastián Delgado, fueron pasos que Socio dio para llegar a “Kung Fu” y “Breakdance”, los temas que acaba de editar y que esta noche presentará en La Trastienda. “Es otro capítulo en la historia de Socio, y tiene algo parecido a cuando salió ‘Fan de Faith No More’. Es como la foto del cambio; y sabemos que nos va a llevar a otro lado, pero todavía no sabemos qué va a ser”.