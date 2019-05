Sobredosis de Soda, la banda tributo a Soda Stereo, se presenta mañana en OVO

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“Somos tres fans de Soda Stereo que tocan canciones de Soda Stereo para los fanáticos”, asegura Mariano Albergoli, líder de Sobredosis de Soda, el proyecto que homenajea a una de las bandas más famosas del rock argentino, y que se presentará mañana a las 21.00 en OVO Punta del Este.



La banda formada en 2005 en Argentina busca homenajear a aquellas canciones se metieron entre los clásicos del rock latinoamericano, como “Cuando pase el temblor”, “De música ligera” y “Persiana americana”. Según explica Albergoli, que en el escenario adopta el rol de Gustavo Cerati, esa será una noche para recordar las canciones de Charly Alberti, Zeta Bosio y Cerati. “Hay mucho feedback en el show. Si nos piden canciones las tocamos porque me gusta que el público participe”, dice.



Albergoli conoció la música de Soda Stereo cuando su madre le regaló un cassette de Signos (1986) a los 8 años. Según explica, la escucha constante -especialmente de “Prófugos”- dio paso a un vínculo que lo acompañaría toda la vida.



En 2005, y a 8 años de la separación de la banda que lo emocionaba, vio a The Beats, el grupo tributo a The Beatles y le interesó ver cómo lograban transmitir la energía de la banda en el escenario. Entonces pensó en hacerlo. “Me parecía lindo y era un desafío artístico porque lo que hacía Soda no es una cosa muy sencilla de lograr”, dice el músico.



Para adoptar el rol de Cerati, Albergoli estudió canto durante años para poder acercarse al manejo vocal del músico fallecido en 2014. “Tuve la suerte de tener un registro parecido al de Gustavo, pero tuve que trabajar mucho para poder tener esos matices de graves y agudos”.



A lo largo de 14 años de música, la banda se presentó en Colombia, Chile, Ecuador y Honduras homenajeando a la música de Soda Stereo. Uno de los mejores recuerdos de Albergoli está relacionado a su encuentro con Cerati. “En 2009 participé como doble de Gustavo en el videoclip de ‘Rapto’”, dice. “Pude estar con él durante dos jornadas y charlar un rato con él sobre Sobredosis de Soda”, agrega.



Según relata, Cerati estaba “entusiasmado” por la banda tributo y le preguntó detalles sobre el show y los cambios de vestuario. “Fue una cosa muy linda porque destruyó ese mito de que le molestaban las bandas tributo”. Años más tarde, conoció a Zeta Bosio y tuvo la posibilidad de tocar algunas canciones con él; con Charly Alberti no ha tenido contacto. “Hay cierta distancia de parte de ellos con las bandas tributo pero agradecen el respeto y amor con que se lo hace”, dice.



Para el show de mañana en OVO, Albergoli promete hacer un “recorrido aleatorio” por la carrera de Soda Stereo. El cantante y guitarrista asegura que además de los grandes éxitos del grupo argentino también habrá espacios para los Lados B. “El fanático Sodero se va a encontrar con canciones que ellos no hacían mucho en vivo. Va a ser un momento de disfrute”, concluye.