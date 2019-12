¿Qué significa "Tusa", el título de la nueva canción de Karol G y Nicki Minaj?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A comienzos de diciembre se publicó "Tusa", la primera colaboración entre Karol G y Nicki Minaj, y, según muestran las cifras de reproducciones en YouTube y Spotify, todo parece indicar que será uno de los éxitos del verano.



A tres semanas de haberse publicado, "Tusa" acumula 167 millones de reproducciones en YouTube y 96 millones de escuchas en Spotify. Es más, hace varios días que la canción —que busca introducir a la cantante colombiana en el mercado musical estadounidense— está en el Top 10 de las 50 canciones más escuchadas de la plataforma, con tres millones y medio de reproducciones diarias.

"Ya no tiene excusa. Hoy salió con su amiga, dice que pa’ matar la tusa”, canta Karol G al principio de su nueva canción. Pero, ¿qué es “la tusa”? Al estilo de "Calma", el enorme hit de Pedró Capó y Farruko, y el famoso "abre la medalla", "Tusa" utiliza una expresión colombiana que tal vez no sea comprendida en el resto de América Latina.



Por esta razón, Karol G publicó un video titulado "Why Tusa?" en su cuenta de YouTube, donde explica el significado del término. "Tusa es una palabra muy colombiana y eso me llamó la atención para ponerle ese nombre a la canción", dice la cantante de "Mi cama". "Nosotros le decimos 'tusa' cuando una persona tiene un despecho; es más, si alguien está despechada por alguien y no puede superar a una persona, se le dice: 'esa persona está entusada'".

"Con Nicki la pasamos increíble. El hecho de que ella quisiera aprenderse el coro en español, estuvimos casi que toda la grabación enseñándole a ella cómo cantar en español. Fue superbrutal", agregó Karol G.

El videoclip, que fue filmado en Los Ángeles y dirigido por Mike Ho de Cinema Giants, brinda un vistazo intimo al fantástico mundo de Karol G y su compañera; una escenografía llena de diamantes rosados, unicornios, y lujosos escenarios. "Con el video quería expresar el poder y la fuerza de Karol G y de Nicki Minaj, y el poder y la fuerza femeninos. Si la gente ve el video, cada elemento tiene un significado: el rosado expresa toda la dulzura y la femineidad de la mujer, y que tenga cosas lujosas significa que podemos tener lo que queramos porque somos mujeres que conseguimos cosas por lo que hemos trabajado", explicó la colombiana.