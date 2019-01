Shows, estrenos de cine y una serie de sexo en Netflix hacen los planes para esta semana

Música Once Tiros y La Triple Nelson inauguran un clásico

El sábado próximo a las 21.00, el Club Los Titanes La Tuna, un clásico en cuanto a propuestas musicales en la temporada de verano en la costa canaria, ofrecerá su primer recital de la temporada. La apertura, esta vez, será con una presentación doble, de dos bandas populares, convocantes y de larga historia en el rock uruguayo: Once Tiros, que lidera Pablo Silvera, y La Triple Nelson, con la voz y la guitarra de Christian Cary al frente. Será un cruce interesante, que atravesará todas las variantes del rock, y que tendrá sets muy potentes. Las entradas están en Abitab, a 650 pesos las generales y a 500 las que son para los socios del club.

cine “Rojo”: cine argentino de hondo sentido dramático

Un estreno de una película argentina permite al espectador el reencuentro con un tipo de cine profundo en argumento y en contenido. Se trata de Rojo, que escrita y dirigida por Benjamín Naishtat, cuenta con protagónicos del actor argentino Darío Grandinetti y el chileno Alfredo Castro. La película, que fue seleccionada para participar en la 66° edición del Festival de San Sebastián en la sección oficial, tiene varios personajes de peso y varias historias que se entrelazan juntas, en el marco de un pueblo de una provincia, en la difícil Argentina de la década de 1970. Una historia de fuerte tono político, a través de una gran recreación de época.

Música Los del Suquía llegan a la Zitarrosa con su folclore

Los del Suquía es uno de los grupos importantes del folclore argentino, y el año pasado realizó una gira por el interior uruguayo, para reencontrarse con su público local. Ahora, y con una trayectoria de 60 años a cuestas y un repertorio muy legado a Córdoba y su entorno, la banda llega a Montevideo para presentarse este jueves a las 21.30 en Sala Camacuá (Camacuá 575). Las entradas para esta presentación están en venta en Tickantel a 500 pesos, y la invitada especial de la noche será la cantante local Anita Valiente, ganadora del premio Charrúa de Oro en el Festival Nacional de Folclore de Durazno.

Cine Andre Rieu recibe el año con un recital en el cine

Este miércoles y jueves a las 19.50, hay una manera especial de darle la bienvenida al año nuevo, ideal para todos aquellos amantes de la música culta. Es que en el Movie de Punta Carretas y en dos únicas funciones, se exhibirá el Concierto de año nuevo de Andre Rieu, grabado en el Ayuntamiento de Sydney. La propuesta del violinsita y director de orquesta, oriundo de los Países Bajos, es un espectáculo de música, baile y sorpresas, del que son parte sopranos y tenores de primera línea: con todo eso, se anuncia una noche mágica. Las entradas para esta exhibición se consiguen online en el sitio de Movie, a 350 pesos.

Series Adolescencia, sexo y Gillian Anderson en una serie

Uno de los estrenos que más atención atraen este mes, en el servicio de streaming Netflix, es el de Sex Education. Es una comedia dramática que tiene como protagonista a Gillian Anderson, la famosa agente especial de Los Archivos X, y la fantástica detective de The Fall. Acá, sin embargo, su misión no será descubrir casos extraterrestres o tratar de encontrar a un perturbador y perturbado asesino serial. El asunto es, podría decirse, mucho más sencillo o menos exigente: ahora es una terapeuta sexual, que tiene un diálogo muy abierto y franco con su hijo adolescente. Al chico (Asa Butterfield, el de El juego de Ender), como a cualquier adolescente, esto no le cae muy en gracia, pero le dará a su grupo la idea de abrir una clínica clandestina de terapia sexual en el liceo.

Británica y creada por Laurie Nunn, la serie de comedia se estrenará este viernes en Netflix, y promete reunir el despertar sexual y la crisis de identidad propia de la adolescencia, con las dificultades de los adultos para crecer y vincularse con los más chicos. Se ve bien.