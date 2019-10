¿Cómo va a ser el show que Bryan Adams dará hoy en el Antel Arena?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cuando hoy a las 21.00 en el Antel Arena suenen los primeros acordes de “Somebody”, los uruguayos podrán reencontrarse con el canadiense Bryan Adams. Entre las 22 canciones que integran el repertorio de la gira Shine a Light que ahora hace escala en Montevideo, hay, fácil, una docena de hits globales.

Es la tercera visita de Adams a Uruguay (las otras fueron en 2007 y 2008) lo que demuestra la vigencia de un artista que utilizó el rock como una plataforma de lanzamiento para un repertorio más pop, e incluso baladístico, y una carrera internacional perdurable. Es, además, fotógrafo y activista.

Surgido como una versión canadiense y menos poética de Bruce Springsteen, Adams tomó el mundo por asalto en 1983 con Reckless, que era su cuarto disco. El potencial de su música había quedado claro cuando el anterior album, Cuts Like a Knife, se había vuelto un best seller en Canadá y Estados Unidos.

Pero Reckless tenía todo para conquistar el resto del planeta. Para empezar las canciones: allí están “Run to You”, “It’s Only Love”. “Heaven”, “Somebody” y “Summer of 69” (las cinco van a estar esta noche). Las ayudaba la coproducción (junto con Adams) de Bob Clearmountain, un productor estrella de aquellos tiempos que había mezclado discos de Bruce Springsteen, y producido a Paul McCartney y Pretenders entre otros. Ambos consiguen un sonido que tiene mucho de rock americano (“Summer of 69” podría ser de Tom Petty) al que no temieron tamizarlo con el temible sonido del AOR de la época; a veces suena a Bon Jovi pero siempre deja ver algo de personalidad propia. La batería fuerte, las guitarras rockeras pero controladas, la voz cascada y unas melodías para cantar entre todos, ayudaron a que el disco convirtiera a Adams en una de las grandes estrellas de la década de 1980.

Más o menos la misma fórmula siempre ha sobrevolado su música con mayor o menor tendencia hacia el pop. Sus mayores éxitos han sido baladas y eso incluye la dulzona “All for Love” que compuso con Sting y Rod Stewart para una versión de Robin Hood con Kevin Costner y que va a cerrar, si repite lo que ha venido haciendo en toda la gira, el show de hoy en el Antel Arena. Los otros momentos románticos los van a aportar “Heaven”, “(Everything I Do) I Do it For You”, “Have You Ever Really Loved a Woman?” y “Please Forgive Me”.

Además de otros exitazos (en el show también está por ejemplo el pop eficaz de “The Only Thing That Looks Good on Me Is You”), hay un par de momentos dedicados a su nuevo disco, Shine a Light, que es la excusa para la gira. De hecho hay dos versiones una acústica) de “Shine a Light”, el simple que compuso con Ed Sheeran y que es una eficaz canción pop.

Tiene repertorio para elegir: en su larga carrera ha grabado 14 discos que vendieron más de 65 millones de copias y fue número uno en más de 40 países. Le debe haber sido difícil conformar un repertorio de solo 22 canciones para los shows de esta gira.

Y los uruguayos siempre han estado cerca de sus canciones muchas de la cuales son repetidos oldies en las playlists de cuarentones locales. Ese es el principal público de un artista que ha sabido mantenerse en pie a base de ética de trabajo y ganas de pasarla bien.