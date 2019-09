Sheryl Crow convoca a todos sus héroes para el que, dice, será su último disco

Gary Graff, The New York Times

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Sheryl Crow considera que Threads será su último disco en la vida… Aunque no será lo último que estrene en el ámbito musical. Si la nueve veces ganadora del Grammy se retira, lo hará con un poco de ayuda de sus amigos: el disco de 17 canciones, el décimo primero de su carrera, está lleno de colaboraciones con sus héroes personales como Eric Clapton, Emmylou Harris, Stevie Nicks, Bonnie Raitt, Keith Richards e incluso el fallecido Johnny Cash. También abundan aquellos artistas en quienes Crow ha tenido cierta influencia como Brandi Carlile, Lucious, Maren Morris y St. Vincent.

Este disco, que se grabó a lo largo de tres años, es un logro distintivo de su carrera, y suena tan divertido que es difícil pensar por qué Crow lo considera el último.

“La forma en que las personas consumen música ahora, cómo la escuchan, ya no es convencional, y así es como he hecho música siempre”, explicó la cantante y compositora de 57 años. “Siempre he escrito canciones, las he grabado y las he ordenado de una forma que representara un viaje, y era una declaración artística absoluta, en la que te esforzabas por crear la secuencia y el ritmo entre las canciones”.

“Pero ahora la gente elige una canción por aquí y por allá, y la agrega a una lista de reproducción con un montón de otros artistas”, dijo, “de modo que el esfuerzo (de hacer un disco) ya no tiene sentido. (Threads) Me parece una buena forma de honrar la tradición de la que provengo, y luego avanzar hacia algo diferente”.

No obstante, Crow agregó enseguida que el hecho de que ya no grabe álbumes completos no significa que ya no hará música nueva.

“No imagino mi vida sin hacer música, sin escribir, sin expresarme”, aseguró. “Para mí sería como volverme parapléjica, pero parte de mi proceso consiste en observar la vida y saber que las cosas cambian y no siempre para bien o para mal. Solo cambian. Y ahora debo tratar de encontrar una oportunidad que tenga lógica”.

La carrera de Crow como una artista que graba álbumes se compara, de forma convincente, con la de muchos de sus compatriotas en Threads.

Crow, una exprofesora en el pequeño poblado de Kennett, Misuri, fue corista de Michael Jackson y Don Henley, antes de que despegara su carrera como solista con Tuesday Night Music Club (1993), un disco de éxitos, que incluía “All I Wanna Do”, “Leaving Las Vegas” y “Strong Enough”, que fue siete veces disco de platino. En su discografía hay cinco álbumes más de platino y otros más vendidos, además de una estela de sencillos exitosos y abundantes colaboraciones con celebridades del rock, el pop y el country.

Dichas colaboraciones reflejan el cariño y el afecto que le tienen a Crow en muchos círculos de la música.

“De alguna manera comprendí, al principio, por qué me aceptaron las personas de la generación previa”, comentó Crow, “y me sentí profundamente agradecida por ello. Yo surgí cuando la escena en Seattle estaba en auge y yo no era un éxito. Era todo menos eso, y en aquella época mis colegas no se me acercaban: las bandas de Seattle, y los artistas como Courtney Love, Billy Corgan y Beck, ellos no me aceptaron”.

“Al mismo tiempo, los Stones sí lo hicieron, al igual que Eric Clapton, Elton John, Bob Dylan y artistas así”, continuó, “lo cual fue un regalo para mí, porque yo seguía siendo, en el fondo de mi corazón, la niña que tenía todos sus discos. Ellos eran mi gente, y tal vez podían escucharse a sí mismos en mis discos”.

“En efecto, no solo he sido muy franca sino muy recelosa con mis influencias”, dijo Crow, “y lo sigo siendo. Estoy muy orgullosa de los artistas que han influido en mí y han sido parte de mi historia”.