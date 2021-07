Shakira estrenó nueva canción "Don't Wait Up", con video donde se luce como surfista

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La cantante colombiana Shakira lanzó este viernes su nueva canción, "Don't Wait Up", un tema que la aleja de los terrenos urbanos que venía explorando y la encuentra ubicada en el electropop de corte retro que triunfa desde hace un rato en el mercado musical.

Compuesto por Ian Kirkpatrick y Emily Warren, el tema está pensado como un éxito para el verano boreal y encuentra a la popstar como una surfista el videoclip también presentado hoy, en el que también se luce con sus ya conocidos dotes de bailarina.

Shakira. Foto: Difusión

"El día que la creamos en el estudio, ¡yo sabía que le quedaría perfecta al verano y esas noches donde no quieres pensar en el mañana!", dijo Shakira según recoge la gacetilla oficial del lanzamiento de Sony.



El visual fue filmado en la isla de Tenerife y dirigido por Warren Fu, quien ha trabajado en varios videoclips de Daft Punk: "Get Lucky", "Lose Yourself to Dance", "Instant Crush" y el featuring con The Weeknd en el hit "I Feel It Coming". Viene de hacer "Kiss Me More", de Doja Cat con SZA.



"El video fue tan divertido de filmar, bailando y surfeando toda la noche! Gracias a todos los que trabajaron tan duro para hacerlo posible. Espero que disfruten viéndolo tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo", escribió la intérprete en su cuenta de Instagram.



Lo último que había estrenado Shakira había sido "Girl Like Me" junto a la banda Black Eyed Peas, y antes "Me gusta" en colaboración con Anuel AA.



El último disco de la ganadora de tres premios Grammy y 11 Grammy Latinos es El Dorado, de 2017. El año pasado se presentó en el Super Bowl junto con Jennifer Lopez, y está preparando un nuevo álbum del que todavía no se conocen mayores novedades.