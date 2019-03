Shakira dice que no plagió "La bicicleta": "Es un homenaje a mi tierra"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los cantantes colombianos Shakira y Carlos Vives negaron este miércoles en un juicio que plagiaran a un compositor cubano la canción "La bicicleta" y la primera dijo que es "un homenaje" a su tierra para lo que ella aportó parte de la letra.

El Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid inició hoy la vista de la demanda presentada por el cantante cubano Liván Castellano Valdés, que acusa de plagio a Shakira, a Carlos Vives y al también compositor Andrés Eduardo Castro.



Castellano reclama los derechos de autor de "La bicicleta", Grammy Latino a mejor canción en 2016 y que ha vendido en el mundo más de 210.000 copias, al alegar que es un plagio de su tema "Yo te quiero tanto" de 1997.

Shakira explicó que le llegó a través de la discográfica Sony la maqueta de la canción de Carlos Vives, con quien tenía ganas de trabajar, y que en un primer momento se llamaba "Vallenato desesperado" y recalcó: "Me gustó y sentí que podía agregarle algo".



Su aportación, según dijo, fue incorporar a la melodía del acordeón parte de la letra del estribillo, la que hace referencia a "lleva, llévame en tu bicicleta", y que por eso decidieron cambiar el nombre de la canción.



"La gente disfrutó mucho en el verano de 2016 porque es muy alegre y habla de las costumbres y el espíritu de mi país, de Santa Marta, de Barranquilla y de Piqué -el futbolista pareja de la cantante-", dijo Shakira en referencia a la alusión a Barcelona en la canción.

"No tiene que ver con el sentir ni con la vida ni la obra del demandante ya que es un homenaje a mi tierra", agregó.



Shakira aseguró que, aunque no ha estudiado música en la universidad, es capaz de componer canciones pues lo lleva practicando desde los ocho años.



"Lo hago sola, en la ducha o en los aviones", apostilló la cantante colombiana, que mantuvo que no conocía a Castellano hasta que su abogado le puso su canción.



"Al oírla me di cuenta de que no tiene nada de parecido ni la melodía, ni la armonía, ni la temática", indicó la cantante colombiana.



"Tiene la intención de hacer un vallenato pero no le sale, es como si se quiere jugar al fútbol y se coge el balón con la mano; lo de él (Castellano) es una salsa dominicana con instrumentos caribeños", consideró la artista.



Para realizar estas explicaciones Shakira llegó incluso a cantar el estribillo de la canción "La bicicleta" y a acompañarlo con las palmas ante el juez.



Shakira terminó su declaración diciendo: "En treinta años de carrera nunca he comparecido ante una Corte por un tema tan desagradable como este".



Carlos Vives, que también negó el plagio, se proclamó como "el padre de la música moderna colombiana" y recordó que en España le bautizaron como "el rey del vallenato".



Por su parte Liván Castellano mantuvo que los demandados plagiaron su canción.



"En 2016 estaba en la playa con mi hija y me dijo: ¡eres tú papá!, porque pensaba que era mi canción y vi que la cantaba Shakira" por lo que decidió presentar la demanda.



En la vista ha testificado el entonces secretario general de la Sociedad General de Autores y Editores, Carlos López, quien dijo que ante la interposición de esta demanda la entidad retuvo los derechos de autor de la canción y suspendió el abono de las cantidades correspondientes mientras se resuelve.



En la fase pericial ha declarado el catedrático de composición del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid Alfonso Romero que emitió un informe encargado por el demandante que concluye que aprecia plagio.



Por el contrario el doctor en Música Juan Antonio Cuéllar señaló que en el informe que elaboró a petición de los demandados no apreció tal plagio.