SFDK, el grupo de rap español que llega a Sala del Museo y habla de esencia y permanencia 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

“Hemos venido un poco a la aventura, no sabemos ni siquiera cuánta gente no sigue. También con la edad pasa que todos los sitios se te van haciendo iguales. Pero nosotros medimos la energía de los sitios a los que vamos en el escenario”, dice a poco de haber llegado a Uruguay Saturnino Rey, Zatu. “Pero lo que hay es tranquilidad: ya hemos estado preguntando precios de casa”, larga con una carcajada.

El rapero llegó por primera vez al país junto al DJ Óscar “Acción” Sánchez, la otra mitad de una de las bandas más importantes del rap hispano: SFDK, que hoy debuta ante el público local. El show es a las 23.00 en Sala del Museo (Rambla y Maciel); antes tocan el colectivo Lupaloop con Gula, Clipper, Kira y Viki Style como invitados, y Oriental 34 y Taktu. Musicalizan Zingabeat y TRBN y hay entradas en Redtickets.

Los SFDK —sevillanos, en la carretera desde principios de los noventa, con nueve discos editados— vienen con un repertorio amplio que le hace lugar Redención, de 2018 y que marca algunas diferencias con lo ya hecho, aunque no tanto, a entender de los protagonistas.

“En verdad, y siempre lo hemos hablado mucho, hemos hecho siempre el mismo tipo de canción, en el conjunto global: las más tranquilitas, las más animadas...”, dice Acción. “El otro día estuve escuchando algunas canciones del último disco y algunas más antiguas nuestras, y digo: es lo mismo, pero más evolucionado. Tenías un muñeco de barro medio deforme, y ahora ese muñeco ya tiene una forma perfecta”.

“Lo que hace que un grupo perdure en el tiempo es su esencia. Ese es, por lo menos, el concepto que concibo como crecimiento, pa’ mantenerte en una escena tan competitiva como la nuestra”, sigue Acción, que entiende que la competencia ahora suma una herramienta fundamental como las redes sociales, que no son tan de su agrado pero le permiten ver que “hay muchos que no son como son. Están con un papel, intentando conseguir cosas, y creo que muchos de ellos ni se sentirán bien”.

Acción y Zatu, de la banda SFDK. Foto: Delfina Milder

A la vez, están entendiendo qué implica ser referencia, ser ejemplo para raperos jóvenes, también en tiempos de redes. “Que yo adelgace ya no es solo yo, ¿sabes? Ya significa otras cosas pa’ gente que ni sé por qué”, cuenta Zatu, a quien hace poco le mandaron una foto del documento de un niño argentino que fue bautizado como Zatu Benjamín. “Da un poco de vértigo, pero yo intento vivir sin eso... O no, no lo sé. Es que estoy en la mitad del cambio. Yo todo lo que estoy haciendo al día de hoy, lo hago pensando en la posteridad. Hoy sí soy consciente del tiempo que llevamos, pero por los mensajes que nos llegan. Y porque no sé lo que puede quedar después, hago todo en consecuencia de lo que quiero que quede”.

Por eso, los SFDK que han sostenido a lo largo del tiempo un discurso feminista, recuerdan mal una situación vivida este año, cuando en un festival los convocaron a hacer un curso de feminismo, después de que una de las asistentes se quejara de que sus letras habían herido su sensibilidad. “Fue violento, porque nunca nos había pasado nada de eso”, dice Zatu, “pero no dejó de ser una situación más. Pasa que luego los medios de comunicación se hicieron eco, y lo que veías era ‘machista SFDK’. ¡Si no es una lucha que sea ajena a la mía!”.