¿Cuál será el hit de este verano? Votá tu canción favorita

El verano está en marcha y, como todos los años, la escena musical se llena de candidatos que pelean por ser el hit de la temporada. Al igual que hace varios años, el regguetón y la cumbia siguen siendo los géneros preferidos para las playlists que ofician de banda sonora para el calor, los días de playa y los asados entre amigos.



Al mirar las listas de éxitos de plataformas digitales como Spotify, se puede ver que son varios los temas de ese palo que están entre lo más escuchado de lo que va del verano. El claro ganador parece ser "Taki Taki", la canción de DJ Snake que incluye a Cardi B, Ozuna y Selena Gomez como invitados. Desde que se publicó, en septiembre, se ubica en los primeros puestos del Top 50 Global de la plataforma, con más de 3 millones de escuchas por día.

Otro de los grandes hits que llegó a final de año es "MIA", donde Bad Bunny y Drake (dos de los nombres más populares del 2018) se juntan para cantar un irresistible reguetón en español.

En el plano de los ritmos locales, en la cumbia pop —que este año está ofreciendo menos hits que años anteriores— se encuentran "Me voy", de Rombai (un tema que mezcla cumbia, reggeatón y trap); "Hablar es gratis", de Dame 5 y Papichamp (mezcla trap y cumbia); y "Bye Bye", el flamante estreno de Agustín Casanova.

Y hay dos músicos que desde hace una década tienen un tema entre lo más escuchado del verano: hablamos de Daddy Yankee y de David Guetta. Por un lado, el puertorriqueño editó "Adictiva" junto a Anuel AA; por el otro, el DJ francés editó "Say My Name", junto a Bebe Rexha y J Balvin.

En la redacción seleccionamos 13 posibles candidatos a ser el hit del verano, y ahora te invitamos a elegir cuál es tu preferido.