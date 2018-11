¿Cómo será la estadía de Roger Waters en Uruguay?

Roger Waters llegará el viernes a Montevideo, para ser declarado Visitante Ilustre de la ciudad por el intendente Daniel Martínez, en un acto en la Intendencia y en el que no está prevista ninguna conferencia de prensa. Y según Danilo Astori Sueiro, esa es la única actividad que Waters tiene planificada para su estadía en Montevideo, que será breve: se volverá a Buenos Aires, donde tiene su base en esta gira, inmediatamente después del concierto, en el jet privado en el que también viajan sus músicos y su equipo más directo.

Astori dijo que la participación del británico en un acto local contra la política de Israel en Palestina, del que dio cuenta Búsqueda en su última edición, es “una mala información” y “ni siquiera está en el schedule que indica todos los movimientos del artista en Montevideo”. Tampoco hay en agenda un encuentro con José Mujica, que es una de las actividades habituales de este tipo de figuras en Uruguay.

Waters, además, ensayará con el coro Giraluna que participará en “Another Brick in the Wall” y compartirá un momento con ellos en el estadio. En cuanto a los requisitos de backstage y camarín, Astori dijo que no hay “nada fuera de lo estrictamente normal. Hay mucha sencillez”.