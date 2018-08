El septuagenario que se regaló la ida a un concierto de Taylor Swift

No hay una edad en la que no se puedan probar cosas nuevas. Eso es lo que piensa el cineasta Paul Schrader, quien además de dirigir ha escrito los guiones de Taxi Driver y Toro salvaje, dos clásicos de Martin Scorsese.

Schrader, cuya última película First Reformed ha sido laureada en Estados Unidos, decidió regalarse a sí mismo una ida a un concierto de Taylor Swift, la popular cantante estadounidense.

“Para mi 72° cumpleaños me regalé entradas para mí y Andrew Wonder (colaborador de Schrader) para el tour de Taylor Swfit en MetLife. Me encantó”, escribió el director a través de las redes sociales.

Acompañando al mensaje se encuentra una foto del director, quien posa para la cámara mientras en el fondo se puede ver a Taylor Swift dando uno de sus espectáculos de estadio.

“Una máquina de espectáculos y negocios operando en su eficiencia máxima. Una más para tachar en la lista de pendientes. PD: las luces violetas son de las pulseras que se le dan a la audiencia y se sincronizan con la música”, agregó el director.