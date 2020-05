La separación de Tini y Yatra entristeció a los curtidos periodistas de Espectáculos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Capaz que es porque no quiere hablar del tema, pero ayer a última hora me llama mi amiga Fabiola Bouvier, la habitual firma de esta chismosa columna, para decirme que no puede escribir la columna del lunes. Y aquí estoy como un fiel soldado de la fauna farandulera.

Ah, de lo que capaz no quiere escribir Fabiola es de la separación de Tini Stoessel y Sebastián Yatra, unos muchachos que siempre le han parecido como los sobrinos que no tuvo. Y, uno sabe que cuando se trata de la familia, se pone muy sensible.

Pero sí, Sebastián, que es colombiano y es una de las figuras más promocionadas del momento, y Tini que es argentina y en esta columna no necesita presentación, dejaron de ser los Violeta Rivas y Néstor Fabián de los millenials (o centennials, no sé).

Fea noticia: hacían una linda pareja, son dos artistas con una ética de trabajo similar y las mismas ganas de triufar. Son, además, talentosos.

Pero fue la distancia —y no la proximidad que es lo que suele ser—, lo que provocó esta ruptura. Lo aclararon ellos mismos en dos posteos (no sé si en Instagram, Tik Tok. Twitter; Facebook seguro no) que eran parecidos y en donde querían contanos que “decidimos terminar la relación” y que “vivieron momentos hermosos, pero a veces las cosas no se dan como uno las imagina”.

Entiendo por qué Fabiola se sorteó el lunes. Esa última oración conmueve incluso a este ducho (por no decir viejo) cronista de espectáculos.