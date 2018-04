La sensación de ser un clásico

Son uno de los grupos más conocidos de la música en español. Llevan juntos más de 35 años y en ese lapso han editando 24 discos y vendido más de 25 millones de copias. Mañana el público uruguayo se reencontrará con los hermanos Lucía y Joaquín Galán en Landia, donde presentarán una mezcla de su último disco Son todos iguales, con Hermanos: la verdadera historia, que presentaron el año pasado en el Teatro Ópera de Buenos Aires y se basa en la autobiografía que editaron por Editorial Planeta.



El País habló con Joaquín Galán, quien adelanta que mañana no solo interpretarán las canciones del nuevo disco, sino que también “se hace un recorrido por las canciones que marcaron una etapa en nuestra vida”. Y lo cierto es que de esas tienen muchas, que han sonado en radios y son las infaltables en cumpleaños, reuniones familiares y karaokes.



Y la clave del éxito, según Joaquín, se debe a que encontraron un estilo de música que los pudo representar a ambos. Así, las clases que Lucía tomaba de pequeña y los tiempos de Joaquín en grupos donde hacía covers de Bee Gees, además de sus estudios de composición, se mezclaron en un estilo de “teatralización cantada e historias de pareja que llaman mucho la atención”, dice el mayor de los hermanos Galán.



El proyecto comenzó como dos hermanos cantando, y por eso el cariño familiar también es parte de esa clave, porque “Pimpinela comenzó porque somos hermanos y cuando se termine Pimpinela, seguiremos siendo hermanos”, dice.



Después de llegar a la fama, para los Pimpinela vino lo más difícil: mantenerse, y para eso se requiere “mucha pasión, vocación, trabajo y perseverancia”, según Joaquín.



Y también un poco de pelea, y allí es donde entran las canciones que más los representan. “Son las más pintorescas”, dice el cantante, y es en temas como “Olvidame y pega la vuelta”, “A esa” o “Dímelo delante de ella”, donde se genera “una identificación del espectador con su propia historia”. Es que temas como el desamor, los celos, la pareja y demás, le resultan “muy atractivos a la gente, y nosotros hemos ido tratando de renovarla en cada disco. Actualizar esa pareja que representamos en el escenario, a medida que el tiempo va pasando, no nos quedamos”, afirma.



Si bien hace unos meses se hizo viral un video de los Pimpinela cantando “Olvidame y pega la vuelta” en versión millennial y también se puede escuchar una versión en reggeatón, el dúo prefiere hacer las versiones de siempre sobre el escenario, “porque a la gente le gusta escuchar la canción como la tiene en el recuerdo. Son canciones que además necesitan ese tipo de arreglos”, dice. Claro que en sus últimos discos hay un sonido más “de estos tiempos”, pero a los clásicos prefieren no actualizarlos.



El dúo tiene claro sus roles en el grupo, y mientras Lucía es la histriónica y quien canta la mayoría de las canciones, Joaquín es quien las escribe. Pero tiene claro que sin Lucía no habría dúo, porque “no creo que pueda haber una mejor intérprete para Pimpinela, con el temperamento, la voz y el carácter” de ella.



—¿Cómo se siente escribir las canciones que después Lucía le va a increpar en la cara?

—Cuando compongo, pienso absolutamente en la mujer. Es como una reivindicación del género, sobre todo la de los ochenta y noventa que estaba dejada de lado por ese machismo latino. Esa mujer la representa Lucía, y cuando compongo imagino cómo la va a estar cantando. Por eso conozco más de ella que de mí mismo, porque se hasta donde puede dar. Es muy satisfactorio ver que una canción que escribiste en el living de tu casa con tu guitarra se convierte en una canción cantada en escenarios, y después de 30 años se sigue cantando.



Video de la canción "Olvidame y pega la vuelta"

En estas décadas, los Pimpinela se han presentado en todo el mundo. “Han sido muchas pequeñas glorias, porque cada show te genera una adrenalina siempre”, dice, y agrega que la primera vez que sintieron que habían llegado a la cima fue cuando se presentaron en el Radio City Music Hall.



Aunque para Joaquín Galán, Pimpinela no tiene techo, porque el público sigue y pasa de padres a hijos; y porque sienten que ya no dependen de un hit. “No dependés de una canción en la radio para que vayan a verte, la gente va porque le gusta y si no, no va. Entonces, esa sensación de ser un clásico, sentir que tenés un público fiel, es la sensación de gloria y lo que te hace más feliz como artista”, dice.

* Tres momento del éxito de Pimpinela

Olvidame y pega la vuelta [1984]

Sin dudas la canción más conocida de Pimpinela. Apareció en el disco Pimpinela que también contenía éxitos como "Vivir sin ti no puedo".

En Nueva York [1987]

Pimpinela en Nueva York

Con tres años de carrera, los Pimpinela llegaron a Nueva York para dar dos recitales en el Radio City Music Hall, "fue un logro importante", dijo Joaquín Galán.

El amor no se puede olvidar [1993]

Apareció en el disco Amores que matan, y fue escrita en recuerdo de su padre.