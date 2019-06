"Señorita", el sensual video de Shawn Mendes y Camila Cabello: miralo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En "Señorita", la nueva balada de Shawn Mendes y Camila Cabello, ambos cantantes se muestran como pareja. Esta canción es la primera colaboración desde su éxito de 2015, "I Know What You Did Last Summer".



En el videoclip, Cabello interpreta a una mesera, mientras que Mendes es un motoquero. "Me encanta cuando me llamas señorita", canta Cabello. Más tarde, sus voces se entrelazan en el estribillo: "Me gustaría poder fingir que no te necesitaba, pero cada toque es ooh la, la, la".



En menos de 24 horas desde su estreno, la canción ya llegó a los 11 millones de reproducciones en YouTube. Mendes y Cabello escribieron "Señorita" junto a Charli XCX, Benny Blanco, Cashmere Cat, Andrew Watt, Ali Tamposi y Jack Patterson. Watt y Blanco se llevaron el crédito de productores.



El mes pasado, Mendes presentó la nueva canción, "If I Can't Have You", que fue el primer adelanto luego de su álbum homónimo en 2018.



Por su parte, Cabello colaboró en varias canciones desde el lanzamiento de su disco debut: apareció en "Find U Again", de Mark Ronson, y se unió a Cardi B para "South of the Border", que se publicará en el próximo disco de Ed Sheeran, todo de colaboraciones.