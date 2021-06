"Señora Diana la vi", el tema de Eduardo Mateo y Diane Denoir que se hizo viral en Tik Tok

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tik Tok, la red social más utilizada por los adolescentes y jóvenes en la actualidad, se ha convertido en la gran determinante de los éxitos del momento. Las canciones que se utilizan para acompañar los videos que allí se suben se convierten en fenómenos virales y eso ya trasciende las épocas, los estilos y hasta los países implicados.

En resumen, la mayoría de los temas que hoy integran listas de lo más escuchado en plataformas digitales como Spotify, por ejemplo, tienen que ver con su funcionamiento en Tik Tok. Y en esa dinámica que ha sabido impulsar a nuevos talentos entró, en los últimos meses, un músico uruguayo de culto, Eduardo Mateo, junto con la cantante Diane Denoir.

El hallazgo es del usuario de Twitter @marmotachico que descubrió que la canción "Señora Diana la vi" de Mateo y Denoir (que no aparece acreditada en Spotify aunque canta todo el tema) tenía un millón y medio de reproducciones en Spotify, una cifra fuera de serie tanto para el repertorio general del artista, que acumula unos 100 mil escuchas mensuales en la plataforma, como para sus temas por separado.



Para graficar, "De nosotros dos" que es una de sus piezas más conocidas, no llega al millón de clics en el servicio de streaming y es la más escuchada por sobre "Quién te viera", "Yulelé" y "Jacinta", todas incluidas en el álbum Mateo solo bien se lame, que cosecha fanáticos alrededor del mundo y que en 2020 fue destacado como el mejor disco de la historia de la música uruguaya en una encuesta realizada por El País.

"Señora Diana la vi" es, sin embargo, una canción de bajísimo perfil, y la explicación de su repentina masividad está en Tik Tok. Es que en la red social se pueden encontrar más de 10.000 videos que utilizan esta música como banda sonora, todos publicados entre mayo y junio de 2021.



El tema no se utiliza para hacer challenges o desafíos, una de las propuestas más comunes de la plataforma, sino como soundtrack de situaciones de lo más diversas. Están los que muestran tutoriales, ropas, paisajes o simplemente situaciones graciosas, siempre con la canción de fondo, cantada dulcemente por Diane Denoir y con Mateo en la guitarra.

Compuesta por el músico ítalo-uruguayo Pippo Spera, es posible que el éxito de "Señora Diana la vi", también llamada "Señora Diana la", radique en que se trata de una bossa nova, el género musical brasileño que funciona muy bien en Tik Tok y que ya impulsó la viralización de "Castaways" del programa infantil The Backyardigans, disponible en Netflix.



Lo curioso además es que la canción no habría existido si Diane Denoir no hubiera grabado varios de sus encuentros musicales con Mateo que no necesariamente eran ensayos sino más bien instancias informales, y no hubiera guardado esos materiales con cuidado.

"Señora Diana la vi", junto a "José", "Me pregunto" y "Ya no estoy bien", fue grabada de forma casera en esos encuentros con Denoir, se estipula que previamente a que se viajara a Buenos Aires en 1971 para grabar los discos debuts de ambos artistas, Mateo solo bien se lame y Diane Denoir. Los cuatro temas son parte del disco El Tartamudo, editado en el año 2000 por el sello Perro Andaluz y compuesto íntegramente por grabaciones inéditas.



Según explica Denoir en el librillo del álbum, Spera le compuso esta canción (ella es, claro, la Diana del título) "luego de una charla que tuvimos acerca de cómo fui tomando conciencia y adquiriendo compromisos con las problemáticas sociales que eran temas candentes en aquella época. A Mateo y a mí nos gustó, y después decidimos incorporarla al repertorio para el disco que posteriormente grabé para De La Planta, pero (Carlos) Píriz (productor del disco) prefirió que fuera con arreglos más orquestales. Pero a mí siempre me gustó mucho más esta versión, más chiquita, de Mateo".

Diane Denoir

Allí también se señala otra curiosidad y es que la composición figura como una coautoría entre Spera y E. Luisi, aunque Pippo no sabía "quién carajo" era esa persona. "Lo único que sé es que la canción es mía y se la hice para Diane Denoir, en aquella época donde yo era un tierno adolescente y no sabía nada de derechos de autor. Después que le di el tema a Diana se llevó a Argentina y al mostrárselo a este loco, se ve que le hizo algún arreglito musical y lo firmó como coautor. Pero el tema es mío", afirmaba Spera según se recoge en el disco físico.



Lo que seguramente nadie imaginaba era que ese camino de rarezas y curiosidades terminaría, en 2021, con una pequeña canción uruguaya grabada de casualidad conquistando las redes y las plataformas. Es, se podrá decir, la magia de la música.