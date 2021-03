¿Selena Gomez se retira de la música? "Quiero intentarlo una vez más"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Selena Gomez fue trending topic en Twitter este martes, en Uruguay y el mundo, por las declaraciones que dio en entrevista con la revista Vogue y que encendieron una alarma sobre su futuro laboral. En concreto, la artista habló de su posible retiro de la música.

"Es difícil seguir haciendo música cuando la gente no necesariamente te toma en serio", dijo la también actriz, que este viernes lanzará el EP Revelación en el que solo canta en español, y del que ya se conocieron algunos adelantos, como "De una vez" y "Baila conmigo".

"He tenido momentos en los que estuve como: ¿cuál es el punto? ¿Por qué sigo haciendo esto? (La canción) 'Lose You To Love Me' siento que es la mejor canción que lancé, y para algunas personas igual no fue suficiente", se explayó Selena en la conversacón.

"Pienso que hay mucha gente que disfruta mi música y estoy muy agradecida por eso, por eso sigo adelante, pero creo que la próxima vez que haga un disco será diferente. Quiero intentarlo una vez más antes de quizás retirarme de la música", reveló.

Ante la insistencia de la periodista, Gomez dijo que tiene que ser cuidadosa, y expresó que quiere pasar más tiempo dedicada a la producción así como pretende darse "una oportunidad real de actuar".

La carrera musical de Selena Gomez, una de las artistas más taquilleras de su generación, se ha visto afectada por sus problemas de salud y emocionales, que han sido reflejados en sus canciones pero que la han llevado, en más de una oportunidad, a tener que alejarse de la actividad. En redes sociales, sus fanáticos le expresaron el cariño y el apoyo.