Selena Gomez publicó "Rare", su primer disco en cinco años, y ya es tendencia en redes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Tras la larga espera de los fanáticos, Selena Gomez lanzó Rare, su nuevo álbum. Con 13 nuevas canciones, este es su primer trabajo en cinco años, desde el exitoso Revival.

En octubre, la cantante había lanzado dos adelantos del disco: "Lose You To Love Me", que llegó al número número uno en Estados Unidos, y "Look At Her Now". Ambas exploraban el dolor que traía el final de una relación, y los fanáticos no tardaron en relacionar las letras con su relación con Justin Bieber.



Las canciones del disco están atravesadas por el dolor que definían los dos adelantos. Por ejemplo, "Rare", que abre el álbum, dice: "Se siente como si no te importara / ¿Por qué no reconoces que soy tan rara? / Siempre ahí / No haces lo mismo por mí / Eso no es justo ".

En su cuenta de Instagram, la cantate explicó: "Honestamente, este álbum fue una especie de pesadilla para tratar, pero de la mejor manera posible". "Pensé que estaba lista como hace dos años ... había reunido todas estas sesiones, hermosas sesiones, que ni siquiera recuerdo la mitad de ellas porque evolucionó cada año".



Hace algunos años que Gomez viene luchando contra algunos problemas de salud, incluido el trasplante de riñón como parte de su batalla contra el lupus en 2017. En una entrevista para Spotify, admitió que estos cambios "muy drásticos" en su vida llevaron a que su álbum tomara diferentes direcciones de lo que inicialmente pretendía.



"Y entonces algo me pasó y era muy drástico, de modo que me llevaría a otro lugar. De repente encontré esta curación en las canciones, y creo que eso está en el resultado final del álbum".