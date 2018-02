A Selena Gomez no le importa si su próximo disco se demora 10 años

Selena Gomez viene siendo hace rato, una de las personas más miradas por los paparazzi. Ser reina absoluta de Instagram y la novia eterna de Justin Bieber, son dos componentes que han vuelto mucho más mediática su carrera de cantante pop y de actriz.

Pero a eso, se le han sumado problemas de salud que la han tenido a maltraer, y obligatoriamente alejada de escenarios y cámaras durante largos períodos. Gomez padece lupus, una enfermedad por la que tuvo que someterse a un trasplante de riñón, y por la que convive a diario con la ansiedad, la depresión y otros males.

En parte, de eso habló en una reciente entrevista con la revista de modas Harper's Bazaar, entrevista que fue hecha nada menos que por Katherine Langford, la protagonista de 13 Reasons Why, la serie que tiene a Gomez como productora y que se puede ver en Netflix.

Gomez dijo que espera que este año sea mejor que el que pasó, y añadió que "todos los que me conocen saben que siempre voy a empezar por mi salud y mi bienestar. He tenido un montón de problemas con la depresión y la ansiedad, y he sido muy elocuente sobre eso, pero no es algo que sienta que voy a superar. No habrá un día en el que diga: 'Aquí estoy con un lindo vestido, ¡gané!' Creo que es una batalla que voy a tener que enfrentar por el resto de mi vida, y estoy bien con eso porque sé que me estoy eligiendo a mí sobre cualquier otra cosa".

"Quiero asegurarme de estar saludable. Si eso está bien, todo lo demás caerá en su lugar. Realmente no me planteo metas, porque no quiero decepcionarme si no las alcanzo, pero quiero trabajar en mi música también. Mi próximo álbum ha estado siempre en proceso. Cuando las personas me preguntan por qué, soy honesta sobre eso: porque no he estado lista. Digo, sinceramente, no me siento lo suficientemente confiada todavía respecto a dónde está mi música. Si eso lleva 10 años, entonces que tome 10 años. No me importa. Ahora sólo quiero ser superintencional con todas las cosas que hago", aseguró.

Además, la joven habló de su vínculo con Instagram, red en la que es la persona con más seguidores del mundo, y dijo que si bien "me empodera porque son mis palabras, mi voz y mi verdad, (...) en muchas formas le da a las personas jóvenes, yo incluida, una representación falsa de lo que es importante. Entonces es una relación compleja, probablemente una de las relaciones más complejas que tengo".

También se mostró orgullosa de su ascendencia mexicana, y dijo que sus principales modelos femeninos son Meryl Streep, la joven cantante Grace VanderWaal y la abogada y activista Amal Clooney.