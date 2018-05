Selena Gomez, la invitada sorpresa de Taylor Swift en un show

Taylor Swift se ha caracterizado por, entre otras cosas, tener un séquito de amigas famosas, entre las que destaca Selena Gomez. Las cantantes pop han crecido, sus famas han aumentado, y se las han ingeniado para que nada manche ese vínculo que las hermana hace años.

Por eso fue tan especial que Swift la invitara a un show suyo, en el marco de la gira de presentación de su disco Reputation, y le diera una gran sorpresa a su público que, en parte, es el público de Gomez.

La reunión de amigas y estrellas se dio en un show en Pasadena, donde las chicas cantaron juntas "Hands To Myself", de Selena Gomez, ante una audiencia eufórica y entusiasmada con la sorpresa.

En el show, Gomez le dedicó unas palabras de cariño a Swift, que luego le devolvió el gesto en sus redes sociales. "Tengo que dar las gracias a quien es mi mejor amiga desde hace 12 años, casi 13 años, y el motivo por el que ha sido una de mis mejores amigas es porque nunca ha juzgado una sola de las decisiones que he tomado", dijo la morocha.

"Ella siempre ha estado a mi lado. Me animó cuando no tenía nada que me animase y no sé si sería tan fuerte como lo soy si no te tuviera a ti y a tu familia, porque me han cambiado la vida. Y, me va a matar después de esto, pero gracias desde lo más hondo de mi corazón por apoyar a la mujer más hermosa, fuerte e independiente que jamás haya conocido. Así que gracias, como mejor amiga", le dijo al público.

"A la persona que puedo llamar en cualquier momento del día, quien ha estado ahí sin importar lo que pase. La rompiste absolutamente anoche y todo el mundo estuvo tan entusiasmado de verte. Te amo, y las 60.000 personas en Rose Bowl te aman también", le escribió Swift en su cuenta de Instagram al otro día de este dueto inesperado.

En su gira, la recién premiada en los Billboard Taylor Swift, también compartió escenario con Shawn Mendes y Troye Sivan, y se espera que la lista de invitados se siga agrandando a medida que avance el tour.