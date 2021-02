Selena Gomez estrena música en español y le rinde homenaje a su herencia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Selena Gomez había coqueteado con un proyecto musical en español y este año saldará su cuenta pendiente. A comienzos de 2021 anunció en sus redes sociales que se vendría nueva música, y a mitad de enero lanzó “De una vez”, primer adelanto de un EP que llegará en marzo, precisamente el 12: se llamará Revelación.

“Este es el comienzo de algo que durante mucho tiempo había querido explorar”, escribió en Twitter cuando compartió la primera canción de un camino que rinde homenaje a sus raíces latinas. Nacida en Texas, Estados Unidos, la cantante y actriz tiene abuelos mexicanos y es una activista por los derechos de la comunidad latinoamericana entierra estadounidense.

De Una Vez disponible ya. Este es el comienzo de algo que durante mucho tiempo había querido explorar. Espero que te guste tanto como a mí. // De Una Vez is out now. https://t.co/iAFLaAT0O9 pic.twitter.com/UayUdxswUh — Selena Gomez (@selenagomez) January 15, 2021

Gomez ya tenía canciones en español en su historial, todas versiones de temas originalmente hechos en inglés. Es el caso de “Un año sin lluvia”, del disco A Year Without Rain, y de “Fantasma de amor” y “Dices” de When the Sun Goes Down, ambos firmados junto a la banda The Scene.



Más acá, coreó algunos versos hispanos en “Taki Taki”, el hit de DJ Snake que compartió con Ozuna y Cardi B.

Pero hasta “De una vez”, la también actriz nunca había publicado canciones propias originales en este idioma. Su pronunciación ha mejorado notablemente desde los tiempos de The Scene, y es parte de un compromiso con Revelación que trasciende la lengua.

Eso quedó claro ya en los dos cortes que estrenó. “De una vez”, una canción de empoderamiento sobre la reconstrucción personal tras una ruptura amorosa, tiene un beat urbano y un visual lleno de íconos mexicanos, desde el vestuario a las flores en el pelo que remiten a Frida Kahlo.

“Sé que el tiempo a tu lado cortó mis alas, pero ahora este pecho es antibalas. No te tengo a ti, me tengo a mí”, canta Gomez en el tema producido por el productor puertorriqueño Tainy (J Balvin, Bad Bunny, CNCO), que también se hizo cargo del segundo adelanto.

Estrenado hace poco más de una semana, se llama “Baila conmigo” y es una colaboración con el rapero Rauw Alejandro. Es un reggaetón que celebra justamente el baile, la posibilidad del encuentro -para Gomez, es un guiño en plena pandemia-, y que fue lanzado con un videoclip que gira alrededor de una coreografía que está lista para ser desafío viral de Tik Tok.

En semanas se completará esta búsqueda que tiene que ver con las raíces, sí, pero también con las tendencias y el auge de la música latina. La suma de los sonidos de moda y Selena Gomez, una de las artistas más taquilleras de los últimos años, puede ser explosiva.