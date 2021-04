"Seis": Mon Laferte estrenó un disco pasional inspirado en Chavela Vargas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Mon Laferte canta como un huracán, como si en tres minutos tuviera que arrasar con el mundo y dejar la tierra pronta para el nuevo comienzo. Mastica las palabras como si se le fuera la vida y va del murmullo a la pomposidad dramática sin reparos. Seis, el disco que lanzó el 8 de abril, es otra montaña rusa de intensidad que pasa por las estaciones del amor, el dolor y la pena con la intención de dejar al escucha a flor de piel.

El filtro pandémico, quizás, lo hace sentir más al borde: en Seis, Mon Laferte se apoya en la tradición mexicana y llora penas sobre guitarras acústicas para ser, así, más vulnerable y brutal que nunca.

Chilena radicada en México, es una de las voces más importantes del pop latinoamericano actual. Con sonidos que abrevan del folclore y la tradición, del bolero y el melódico pero también de la cumbia, ha construido del disco Desechable de 2011 hasta ahora una obra en la que pone el corazón y se reafirma en su intención de defender las músicas de otro tiempo, a pesar de las modas. Ahora, además, canta todo mejor que nunca.

En Seis, las características de Laferte se potencian, quizás por esta decisión de hacer un disco mexicano, de rancheras que históricamente han servido para canalizar amarguras y pasiones. El álbum está inspirado en un documental sobre Chavela Vargas y eso explica mucho.

Las 14 canciones ofrecen una amplitud rítmica que hasta le hace lugar a una cumbia política (“La democracia”, en la línea de su single “Plata Ta Tá”), y aunque transita por el feminismo cada vez más presente en su repertorio (“La mujer” junto a su colega Gloria Trevi, “Esta morra no se vende”), el núcleo sigue siendo el amor.

Es en ese terreno donde Laferte es más inspirada, donde construye imágenes pequeñas cargadas de significado. “Se me desafina el alma/ Se me aprieta aquí dentro”, canta en “Se me va a quemar el corazón” y parece que se le ven hasta los gestos. “Besarnos en Obregón con Insurgentes”, frasea en “Amigos simplemente” y define, con esa brevedad, toda una postal.

Además del ya conocido dueto con Alejandro Fernández (“Que se sepa nuestro amor”), esa oda romántica que hace en “Amado mío” y la sucesiva “Canción feliz” son puntos fuertes del álbum. Allí, en “Canción feliz”, con base de bossa nova y preciosos arreglos, Laferte explica de alguna manera lo que la música es en su vida, el vínculo que hace que todo, Seis incluido, emane semejante intensidad. “Tengo un hambre voraz persiguiéndome el canto como cicatriz”, dice, y se siente.