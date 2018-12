Santiago Motorizado: "En la cultura independiente está lo innovador"

Hoy, en la Sala del Museo, se celebra la primera edición de La Nueva Generación, un festival argentino que busca reunir en un mismo espacio a las propuestas emergentes más destacadas de la escena musical del Río de la Plata.

Antes de presentarse en formato solista, Santiago Motorizado charló con El País sobre la movida musical de Argentina y cómo la cultura independiente está ganado cada vez más espacios.

—En Argentina se está generando un recambio musical gracias a nuevas bandas como Usted Señalemelo y Perras On the Beach, que pertenecen a la movida musical de Mendoza, una corriente musical del que salieron varios de los discos más interesantes del año. Lo mismo sucede con el trap, que está ganando nuevos espacios y ha sido uno de los géneros que más creció en el último tiempo. ¿Cómo analizás este cambio en la música argentina?

—Hay un recambio constante. Con El Mató venimos tocando hace 15 años y la verdad que en este tiempo pasaron un montón de cosas y hubo un montón de recambio. Hay muchas propuestas en la cultura independiente y son todas geniales; yo siento que en el llamado mainstream hay una especie de estancamiento, una cosa media conservadora que no se corre del lugar fácil y cómodo. En la cultura independiente y en las periferias ocurre lo que realmente me interesa; me parece que ahí está lo fresco, innovador y nuevo.

Últimamente apareció este foco en Mendoza, con artistas geniales como Usted Señalemelo o Perras On the Beach, que para mí son increíbles. Sobre todo, y no solo este movimiento puntual, sino con lo fue pasando en todos estos años, me interesa que cada banda y cada movimiento busca despegarse de lo establecido y esa es una gran inspiración para mí. Sigo mucho lo que hacen Perras On the Beach y Simón Poxyrán como solista. El último disco de Perras, Flow está buenísimo, tienen una frescura juvenil que me encanta.

También está la parte del trap, que está muy en boga, y aunque eso ya no me interpela tanto, obviamente veo lo que se está generando. Creo que esta bueno, es fresco, tiene impacto y son innovadores. Algo que celebro mucho es que estos nuevos movimientos llegan rápidamente al centro de atención, no como pasaba antes, que una banda nueva llamaba la atención pero solo en cierto sector reducido de lo mediático. Tenias que esperar 10 o 15 años para poder alcanzar un respeto y aparecer en la portada de una revista. Eso solo ocurría con bandas anglo, apareció una banda nueva y enseguida se publica: “Esto es lo nuevo de Inglaterra”. Esto no era así con las bandas nacionales que no tenían nada que envidiarle a las bandas de afuera.

Ahora, los nuevos grupos surgen dentro de una estructura de la comunidad independiente que es mucho más grande. Hay festivales independientes que se multiplican, sellos y medios independientes que cubren lo que pasa en la escena. Entonces nacen en un contexto mucho más favorable y llegan a ese lugar central más rápido. Creo que si tenés una propuesta buena y fresca, te merecés llegar rápido.

"Las luces" - Él Mató a Un Policía Motorizado

—Las plataformas como Bandcamp, Spotify y Youtube son un excelente espacio para promover a nuevos talentos porque allí los músicos pueden editar y difundir su obra. ¿Sentís que funcionan como espacios de difusión alternativos? ¿Considerás que tuvieron una influencia en la difusión de la música de El Mató?

—Es innegable que para la cultura independiente toda esta era digital fue de una gran ayuda porque siempre para una banda independiente lo más difícil es la difusión y la distribución de su música. Ahora con Spotify y ITunes es más sencillo llegar a la gente. Como vivencia personal pudo dar el ejemplo de El Mató y las giras que hemos hecho con nuestra música; aunque no nos pasaban en las radios, llegábamos a la sala y estaba llena. La gente nos esperaba para cantar las canciones. Eso es increíble y así se vuelve a la vieja concepción de la música en vivo, que quizás sea la esencia de la música.

—La sintésis O Konnor, el último disco de El Mató, los terminó de consagrar en la escena musical. Estuvieron en varias listas de los mejores álbumes del año, salieron de gira por varios países e incluso fueron nominados en dos categorías de los Grammy Latinos. ¿Cómo te tomaste la recepción del disco?

—La verdad que fue genial. Uno hace un disco, que es algo que necesita hacer para expresar una idea estético, pero después lo que pasa con la devolución de la gente es indescifrable. Por eso todo lo que pasó con el álbum es increíble; fue más de lo que alguna vez soñamos.

Estamos tocando hace 15 años, entonces la sorpresa no es tanta cuando uno visita España y ve que cada vez hay más gente; digamos que uno se va amigando con esa idea. Cada tanto quiero tener la capacidad de abstraerme para poder ver la situación en perspectiva y la verdad que es increíble. Por más de que España se hable tu mismo idioma es difícil para una banda argentina llegar y generar una especie de mini fenómeno cultural. Disfrutamos un montón de esto y nos da energía para seguir haciendo lo que amamos tanto, que, igualmente, lo seguiríamos haciendo aunque a nadie le interesara.

"En el mainstream hay una especie de estancamiento, una cosa conservadora que no se corre del lugar fácil y cómodo" Santiago Motorizado Músico

En este último disco, creemos que hubo un cambio en el sonido y a veces esas apuestas a la gente no le gustan y piensan que es una mierda. También está el “siempre hacen lo mismo, a ver si cambian”. No estamos pendientes de los comentarios, pero en el momento de publicar una obra sí nos gusta ver las recepciones que generan. Fueron favorables en todo sentido: para los más conservadores del sonido de El Mató, para las nuevas escuchas y para los que estaban esperando un cambio.

—Esta noche te vas a presentar en el festival La Nueva Generación en formato solista. ¿Cómo va a ser la propuesta y qué esperas de la noche?

—Tengo un set solista con canciones que no son parte del repertorio de El Mató, y, aunque no son tan conocidas, me gusta tocarlas porque son otra propuesta, un poco más tranqui. Las canciones tienen un plan más irónico y juguetón en las letras. Es una propuesta más personal y estoy grabando un disco, que todavía lo tengo en pausa porque le dedico tiempo siempre que tenga un espacio con El Mató. Después de esta noche entro en vacaciones hasta febrero, así que espero tener tiempo para poder terminar el disco. Hay algunas canciones dando vueltas en YouTube, unas maquetas y cosas previas. Espero que todos los que vengan la pasen bien y que sea una linda noche.

Santiago Motorizado - "El Tesoro"