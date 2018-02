Por su salud, Lady Gaga tuvo que suspender otra vez la gira

Deslumbró en la última ceremonia de los Grammy con sus interpretaciones de "Joanne" y "Million Reasons", pero fue un oasis en un momento complicado de la vida de Lady Gaga, que otra vez tuvo que suspender su gira por un fuerte empuje de dolor de la fibomialgia que padece.

"Estoy tan devastada que no sé cómo describirlo. Todo lo que sé es que si no hago esto, no estoy de acuerdo con lo que dice o significa mi música. Mi equipo médico está apoyando la decisión de recuperarme en casa. Estamos cancelando los últimos 10 shows del Joanne World Tour. Amo este show más que nada, y los amo a ustedes, pero esto está fuera de mi alcance. Londres, Manchester, Zurich, Colonia, Estocolmo, Copenaghue, París, Berlín y Río: les prometo que volveré, pero por ahora necesito ponerme a mí y a mi bienestar primero", escribió la cantante en sus redes sociales.

La dolencia de la cantante le impide presentarse en vivo, y ya la había obligado a bajarse del festival Rock in Rio y posteriormente a suspender su gira europea, que había retomado.

De su drama, Lady Gaga habla en el dramático y conmovedor documental Five Foot Two, que está disponible en la plataforma Netflix y registra distintos momentos de un año de su vida.