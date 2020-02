"Rusito" González sobre su parodia a Lacalle Pou “lo hicimos con el mayor de los respetos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El martes a la noche parodistas Los Muchachos subieron al escenario del Ramón Collazo para su segunda actuación en el Concurso Oficial del Carnaval, mientras estaban expectantes por la posible llegada del presidente electo Luis Lacalle Pou, quien es parodiado por Gastón “Rusito” González en la primera parte del espectáculo. El actor y comunicador charló con El País sobre este segundo pasaje por el Concurso, las críticas que han recibido por parodiar al presidente y los comentarios en las redes.

—¿Esperaban que fuera Luis Lacalle Pou al Teatro de Verano?



—Hubo contactos con mucha gente de su alrededor y en una de esas charlas dijo como que querría ir, pero es el presidente, tiene muchas actividades y seguro se le tuvo que haber complicado. Me enteré que tuvo reuniones hasta tarde, es entendible, pero, por lo que sé, tenía todas las intenciones de ir al Teatro de Verano.

Gastón "Rusito" González como Luis Lacalle Pou en la parodia a "El príncipe y el mendigo" que realizaron los parodistas Los Muchachos. Foto: Archivo

—La parodia que hacen no es crítica sobre su gobierno o lo que esperan de él; es una parodia donde toman sus gestos para hacer humor.



—Sí, es una parodia y como esperábamos que estuviera en el Teatro de Verano bromee con eso, pero fue una ocurrencia del momento. Nada fue a través de su gestión ni nada porque todavía no arrancó. Simplemente las cosas que pasan en la actualidad las meto en el personaje y nada más.

—¿Cuánto tiempo estuviste viéndolo para la parodia?



—Obviamente como todos los uruguayos nos empapamos con la campaña electoral y vimos a todos los precandidatos, entonces algo lo había vichado pero no con la intención de hacerle una caricatura. Después, cuando surgió la idea de hacerlo estuve varios días, te digo más, hasta el día de hoy cuando duermo la siesta escucho sus discursos y lo miro para no perder el ritmo. Uno siempre tiene que mejorarlo y siempre le encuentro alguna cosa más para agregarle.

Gastón "Rusito" González en el Teatro de Verano. Foto: Captura Youtube

—Los Muchachos recibió muchas críticas por esa imitación, ¿Qué sentiste?



—Cuando uno hace algo artístico se expone y hay gente que le gusta y otra que no. Eso está bien. Nosotros con el conjunto sabemos desde qué lado lo hicimos y con el respeto que lo armamos. Y mucha gente de su entorno tomó bien la parodia. Después es como todo, si te gusta está de más y me pone muy contento y si no te gusta, bueno, así es el arte y el humor. A veces puede incomodar y a veces puede no gustar, pero nosotros estamos tranquilos porque lo hicimos con el mayor de los respetos. En los tablados es una fiesta cada vez que sale el personaje y la parodia. Con ese motivo yo ya estoy feliz.

—¿No hubo una intención de hacerlo con una mirada desde la izquierda o para darle palo a la derecha?



—No, no hay ideologías políticas acá, no se mezcla nada. Es más, los chistes políticos que hago son de actualidad, no marco la cancha en ningún momento. También lo hice con el Frente Amplio y a pesar de eso nos siguen etiquetando como si lo dijéramos desde algún lado. Nada de eso: lo hago ahora y lo voy a hacer dentro de cinco años con este gobierno y después con el otro. No es con mala intención, simplemente es el reflejo de lo que pasa en la actualidad, alguna noticia que pasa y lo meto, como hice con lo que pasó en el Jackson Bar, o con el tema que sea. Cuando hay noticias o algo que se pueda transformar en humor lo meto, pero con cosas que pasan, nada que pueda ser tendencioso.

—¿Quedaste con una cuarteta bajo la manga por si llegaba a aparecer?



—Sí, había algo armado, había plan A y un plan B. Nosotros estábamos con la expectativa, más que nada porque el informativo decía que venía y después nos llegó que no podía ir. Por eso hice el recorrido, como que lo estaba viendo por televisión y le hice una broma. Había un plan para él, igual iba a ser parecido a lo que hice. Claro que con él ahí le daba un plus.

—También recibiste críticas en las redes por temas inexistentes. Por ejemplo, dijeron que criticaste a Laura Raffo.



—Sí, me encanta porque la gente en las redes sociales empieza a comentar y termina diciendo cualquier cosa. A mí no me gustan los extremistas, te puedo hablar y si no te gusta algo que digo me parece bárbaro y te lo respeto. Me importa mucho la opinión del público, porque sin él no existimos y por eso siempre digo que la gente es la verdadera figura en todo ámbito, sea en televisión, teatro o lo que sea; nosotros estamos de paso. Respeto mucho la opinión de todo el mundo, pero cuando empiezan a inventar cosas para destruir, no me gusta. Inventaron que hablé mal de Laura Raffo cuando no lo hice, es más tuve un solo contacto con ella, cuando trabajaba en El País TV y me parece una mujer encantadora. También inventaron cosas personales, me tildaron de drogadicto o bancado por la izquierda. Hay gente a la que se le va la moto, que quiere destruir una persona y como no sabe cómo, inventa. No tienen vida y faltan el respeto.