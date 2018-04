"Soy romántico y amo cantar baladas"

—¿Todo preparado para venir a Uruguay?

—Estoy como un nene chiquito cuando lo llevan a Disney. Porque nunca he ido y fijate que en 42 años de carrera, mis colegas me hablan de Uruguay y yo sin haber ido.

—¿Qué le dicen?

—Hay muchos que han ido: Gilberto (Santa Rosa), el Canario, Tony Vega. Todos me dicen que es un país muy tranquilo y que Montevideo es muy linda. Estoy contándole a todo el mundo que voy para allá. Y voy para quedarme.

—¿Por qué se demoró tanto?

—No sé. Es que muchas veces no concuerdan las fechas. Pero ahora, Ruben (Yizmeyian, el productor local) ha acomodado todo. Estuve delicado de salud en noviembre y diciembre y Ruben me llamó para ver cómo estaba y ahí salió la fecha. Conozco a Rubencito desde que era joven.

—Es un músico muy activo. ¿Cuánto tiempo está lejos de casa?

—Me gustar fuera de casa poco tiempo. Este mes tenemos México, Los Angeles, San Francisco, Uruguay, Argentina, Panamá, Puerto Rico y Perú. Entre esos viajes vengo descanso dos días en casita, estoy con la familia, con amigos. Son 42 años. Pero me encanta cuando subo al escenario y veo el local lleno cantando las canciones. No hay nada más agradable.

Vea el video de "Si me tenías", uno de los grandes éxitos de Tito Nieves

—¿Está bien de salud?

—Síii. En estos días, el cambio de clima me dio un poco de ronquera pero cuando llegue a Montevideo voy a estar full full.

—¿Cómo era la salsa de Nueva York en su juventud?

—Cuando yo empecé, en 1975, eran más canciones que le cantaban a todos, no solo a las mujeres. Era la época de la Fania y yo grabé mi primer disco con ellos en 1977. Un año después recibo una llamada de mi ídolo, Héctor Lavoe. Y eso era música de pura calle, de bailarle. En los 80 hay un cambio drástico de la salsa y llegó la salsa más romántica. De ahí salimos un montón de cantante. Y desde ese entonces, no cambió. A mi me hicieron conocer las canciones románticas, “El sonámbulo”, “Enamórate”. Soy muy romántico y amo cantar baladas.

—¿Cómo era trabajar con Lavoe?

—Para mi era estar con un ídolo. Me acuerdo que una vez llamó a la casa de mi mamá, yo vivía todavía tendría 17, 18 años. Llamó, pidió por mi y como a mi me gusta mucho la broma, pensé que no era y le mandé toda una mala palabra. Hicimos una amistad muy linda. Héctor fue una bendición para mi.

A Humberto “Tito” Nieves se lo conoce “el Pavarotti de la salsa”, apodo que le regaló el gran Johnny Pacheco. Nacido en Río Piedras, Puerto Rico, Nieves se crió en Nueva York desde su primer año de vida. En la década de 1970 fue corista de Héctor Lavoe y voz principal del Conjunto Clásico. Con su versión salsera de “I Will Always Love You” consiguió cruzar su sonido al mercado angloparlante. Es uno de los grandes del sonido de la salsa neoyorquina.



—Usted ha llevado la salsa a todo el mundo. ¿Cuál es el secreto de que sea tan internacional?

—Lo más impresionante es un viaje que hice a Japón y ver los japoneses en un lugar de 5.000 personas, bailando y brincando. ¡Estaban gozando! Y también toqué en África. En Europa tienen cultura latino y todo un público emigrante.

—Usted se comprometió mucho con Puerto Rico y la situación que dejó el huracán. ¿Cómo está su tierra?

—Está mejorando aunque le faltan un par de años. Ha sido una tragedia muy grande y los artistas mandamos cinco contenedores de comida. Puerto Rico se levanta.

—¿De dónde salió eso de “El Pavarotti de la salsa”?

—Fue en una grabación que hice con la Fania y Johnny Pacheco era el director y me dice “Tito, ¿te puedes alejar un poco del micrófono?” y yo me alejaba y me dice “pero este es el Pavarotti de la salsa”.

—¿Qué les promete a los uruguayos para este sábado?

—Que lleguen allí, que estén saludables que del resto me encargo yo.