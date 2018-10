Romántico actualizado

¡Qué lindo que es el nuevo disco de José James! El artista que ha llevado el barco de su carrera por el jazz y por el hip hop, dedica Lean on Me al repertorio de Bill Withers, un artista soul de carrera fugaz (se retiró intempestivamente a mediados de la década de 1980 y desde entonces se ha hecho ver poco). James -quien estuvo en Uruguay dentro del Jazz Tour en mayo del año pasado- lo ha incorporado en sus presentaciones en vivo así que no iba a demorar en capitalizar canciones tan buenas en versiones tan buenas. Y acá están todas empezando por una de las más conocidas, “Ain’t No Sunshine” que abre el programa. Los arreglos son jazzeros (es un disco del sello Blue Note) que no esquiva el soul, el jazz souleado (una gran versión de “Lovely Day” con Lalah Hathaway) y todo el arsenal de géneros por los que James, un virtuoso y una estrella de la escena actual, pasea con sapiencia y ritmo.

Ficha José James

Disco: Lean on Me ¿Está online? Sí, en los servicios de streaming.