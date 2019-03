Los Rolling Stones, LSD y Liliana Herrero tienen cosas nuevas para mostrar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Pop Para ponerse a bailar

Escuche "No New Friends", lo nuevo de LSD

En otra época, en aquellos tiempos en que el rock marcaba el ritmo, a esta clase de proyectos se los conocía supergrupos. O sea la combinación de gente prestigiosa que, por la razón que fuera, decidía reunirse en un formato paralelo a sus carreras estandar. Y por ahí anda LSD, que en realidad es una sigla que disimula al británico Labrinth, estadounidense Sia y el también británico Diplo. Por si no le suenan, son algunos de los nombres más exitosos de la actualidad. “No New Friends” es el quinto adelanto del primer disco del trío que está anunciado para el 12 de abril. La canción es pura fiesta en ritmo dancehall (que es el sonido dominante del pop mundial desde hace media década) en la que los tres celebran su amistad a pura ganas de bailar. Las voces dominantes son la de Sia y Labrinth y es como difícil no empezar a corear el estribillo, ya sea porque lo repiten hasta el cansancio, sino porque está muy bien. Pop para ponerse contentos. F.C.



Homenaje Gran voz, grandes canciones

¡Qué bien está cantando Liliana Herrero! Y en Canción sobre canción, su nuevo disco dedicado exclusivamente a composiciones de Fito Páez tiene como para lucirse. Herrero y Páez han sido compinches musicales desde hace décadas y este es, así, un homenaje a un amigo. Para la ocasión, la entrerriana eligió un repertorio que incluye algunos éxitos obvios pero también algunas menos conocidas. Entre las primeras están “Giros”, “Mariposa Teknicolor” (con la participación de Fernando Cabrera, otro compinche de Herrero), “Del Sesenta y Tres” y “Tres agujas”. En cualquier caso, la voz de Herrero —tan personal, tan rica en matices— juega con ellas a su aire creando cosas totalmente nuevas, incluso cuando a veces (en “Tatuaje falso”, por ejemplo) parece imitar algunos de los mohines característicos de Páez. Es así que al desnudarlas y volverlas a vestir, queda al descubierto el gran compositor que es el rosarino. Apoyada en una banda que parece más cerca del jazz que del folklore, Canción sobre canción es un discazo porque reune a dos artistas geniales. Y lo hace como quiere. Fernán Cisnero



Rock La relectura de un clásico

Aprovechando su enorme trayectoria, el 19 de abril The Rolling Stones editarán Honk, una nueva recopilación donde reunirán 36 canciones del período que va desde Sticky Fingers (1971) hasta Blue And Lonesome (2016). Aunque esta colección no parece aportar mucho al saturado mercado de recopilaciones de los Stones, los ejecutivos de su discográfica siempre encuentran la estrategia perfecta para que los fanáticos vuelvan a comprar las mismas canciones. En esta ocasión, la novedad es que la edición de lujo de Honk incluirá 10 canciones grabadas en vivo durante las últimas giras de la banda. El primer adelanto es “Wild Horses”, que tiene a Florence Welch como invitada para ofrecer una relectura a una de las baladas más famosas de la banda. Su voz dialoga perfectamente con la de Mick Jagger y le da nueva vida a la melancolía de la letra. Rodrigo Guerra