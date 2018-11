Roger Waters llegó a Uruguay y fue declarado visitante ilustre

El ex integrante de la banda Pink Floyd, Roger Waters, llegó a Uruguay apenas pasadas las 14:00 horas. Lo hizo en un avión privado que aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Carrasco. El músico activista más taquillero se retiró del aeropuerto por las viejas instalaciones de la terminal en dos vehículos con vidrios polarizados con destino a la Intendencia de Montevideo donde fue declarado visitante ilustre.

En tanto, toda la banda y el equipo del músico ya están en el hotel donde se alojarán.

Diego fue el único fan que fue a esperar a Waters al aeropuerto. Lo esperaba desde las 9 de la mañana. "Si me lo llegaba a perder por no despertarme un poco mas temprano me mataba", dijo a El País.

Roger Waters llegó a Uruguay. Foto: Francisco Flores

El fanático vino con su cámara y dos marcadores permanentes, uno para que Waters firmara el disco y otro de repuesto. Pero los vidrios negros de la camioneta en la que salió el exPink Floyd no dejaron ver ni su pelo blanco.

Roger Waters llegó a Uruguay. Foto: Francisco Flores

Giraluna, el coro local elegido para cantar "Another Brick in the Wall" con Roger Waters By Carlos Reyes Giraluna, el coro local elegido para cantar "Another Brick in the Wall" con Roger Waters MIRA TAMBIÉN Giraluna, el coro local elegido para cantar "Another Brick in the Wall" con Roger Waters

En la tarde sobre las 19 horas está previsto que de una charla en el PIT-CNT para hablar de Palestina. El acto que fue incluido en su agenda generó polémica por considerar que incita al odio.

El sábado a las 21:00 se espera que suenen los primeros acordes de su guitarra en el concierto que vino a dar a Uruguay en el Estadio Centenario y para el cual ya hay dispuesto un operativo para el ingreso a partir de las 17 horas de mañana.