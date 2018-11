Roger Waters se declaró admirador de Mujica, y le agradeció por su "inteligencia y corazón"

Roger Waters llegó hoy a Uruguay, y poco más de una hora después de su arribo, ya había sido declarado Visitante Ilustre de Montevideo. En el evento estuvieron presentes el intendente interino Óscar Curuchet, el secretario general de la Intendencia Fernando Nopich, y la directora general del departamento de Cultura, Mariana Percovich.

Tras un discurso de Percovich y algunas palabras de Curuchet, Waters recibió la medalla de Visitante Ilustre, y tomó la palabra para dar un discurso breve, simpático —"¡Oh Dios!", dijo entre risas cuando alguien, desde la audiencia, pidió que se tradujeran sus palabras— y marcado por su admiración a José Mujica, la lucha contra el narcotráfico y el rechazo a las políticas económicas neoliberales.

"Es maravilloso estará aquí, en Montevideo, porque Uruguay significa un montón para el resto del mundo. Es un país pequeño en términos de población, pero es enorme en términos de influencia", comentó el músico.

Waters, quien toca mañana en el Estadio Centenario y dijo haber leído sobre el país antes de esta primera e histórica visita, aseguró que siempre ha sido "un gran admirador de Pepe Mujica", y contó que leyó sobre las políticas uruguayas contra el narcotráfico en el libro Chasing the Scream: The First and Last Days of the War on Drugs, de su amigo Johann Hari.

"La guerra contra las drogas es un poco como la guerra contra el terrorismo, es un desastre no mitigado en todas sus formas, y Uruguay es una luz que ilumina al resto del mundo", manifestó Waters, y también dijo que, si estaba en lo cierto, desde aquí se rechazan las economías liberales que se esparcieron por el mundo, desde que Margaret Thatcher y Ronald Reagan "diseminaron ese credo".

En ese sentido, Waters dijo que "le agradecemos a Pepe Mujica, quien ha tenido la inteligencia y el corazón para sugerir que hay otra manera. Y la otra manera es lo que llamamos comunidad. Tenemos que aprender a actuar como una comunidad global (…) y reducir esa fea brecha entre los hombres ricos y el resto de la humanidad".

Para cerrar, el ex Pink Floyd expresó que "que me hayan dado este reconocimiento aquí, en este hermoso país, significa mucho para mí", y cerró su discurso con una invitación entusiasta al show de mañana.

Waters se fue rápidamente de la sala Ernesto de los Campos donde tuvo lugar la ceremonia, directamente para el hotel donde se hospedará hasta mañana. Tras el show en el Centenario, se vuelve para Buenos Aires, desde donde llegó hoy y donde continuará su gira.