De Rodrigo a Manu Chao, cinco canciones para recordar a Diego Maradona

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La muerte de Diego Armando Maradona conmocionó al mundo. Este miércoles 25 de noviembre falleció el futbolista más importante de la historia de Argentina y uno de los jugadores más elogiados en todo el planeta, y eso generó distintas formas de recordarlo y un sinfín de comentarios vertidos en las redes sociales.

Más allá del destaque que tuvo en su momento en la cancha y también en los medios de comunicación, con escándalos y polémicas, Maradona también ha sido un protagonista de la música popular ya que ha inspirado una cantidad de canciones de diferentes géneros. Aquí, un repaso.

1 "La mano de Dios" - Rodrigo

Quizás una de las canciones que más rápido se asocia a Maradona es la que le dedicó Rodrigo, El Potro, en cuarteto, llamada "La mano de Dios" en referencia al famoso gol contra Inglaterra en el Mundial de México de 1986. El tema relata la historia del Diez e incluye un grito de "Te quiero, Diego" y fue un elemento importante en la amistad que cultivaron los dos íconos.

2 "Maradó" - Los Piojos

En su disco Tercer acto de 1996, la banda argentina Los Piojos también le dedicó un tema al astro del fútbol. "Maradó" habla del deporte pero también de la droga, el glamour y la vida privada, y dice que "sigue el Diego, el mejor en lo suyo. Si vos lo fueras no habría tanto suyo".

3 "La vida tómbola" - Manu Chao

Con su banda Mano Negra le escribió "Santa Maradona", tema incluido en el último disco de estudio del grupo, Casa Babylon. Después, ya solista, Manu Chao lo incluyó en su canción "La vida tómbola", en la que plantea distintas hipótesis que aplicaría a su vida si fuera Maradona.

El momento en el que el francés le cantó el tema al argentino está capturado en la película Maradona by Kusturica, de Emir Kusturica.

4 "Maradona" - Andrés Calamaro

"No me importa en que lío se meta / Maradona es mi amigo / Y es una gran persona en el diez / En el alma guardó la camiseta de Boca / Que me regaló alguna vez", canta Andrés Calamaro en "Maradona", tema en el que se jacta de la amistad que los une y en el que le dedica una cantidad de elogios. Habla de su juego como un "arte" y le destaca el "don celestial".

5 "Para siempre, Diego" - Ratones Paranoicos

Para cerrar la lista, otro tema del rock argentino, esta vez de Juanse, el líder de los Ratones Paranoicos, que dedicó una versión de "Para siempre" a Maradona y cantó: "Quisiera ver al Diego para siempre / Gambeteando por toda la eternidad / Es verdad que Diego es lo más grande que hay / Es nuestra religión, nuestra identidad".