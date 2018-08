Rockero hasta la tumba que ahora se atreve solo

Luego de 20 años de poner bajo y voz al servicio de distintas bandas Frank Lampariello consideró que el momento había llegado para servirse a sí mismo. Con un disco recién salido, el exintegrante de Hereford lo presenta mañana, viernes 10 en Bluzz Live, en Daniel Muñoz 2094.

El disco se llama ¿Quién sos? pero no habría que cambiarle mucho al repertorio para titularlo “Quien soy”. Las 13 canciones podrían perfectamente se una cédula de identidad sonora y musical para este uruguayo nacido en Estados Unidos: rock duro, visceral e intenso que da cuenta de una multitud de influencias, todas ellas americanas.

“El rock que más me gusta es el de los 70 y el de los 90. Me gustan muchas cosas de los 80, pero en realidad en esa década MTV destruyó todo. Era más importante el look que la música. Y así fue hasta que vino Guns & Roses primero y Nirvana después”, dice.

Vea el video de "Transparencia", el video de Frankie Lampariello

Luego de Hereford, Lampariello se dedicó principalmente a Hermanos Brother, que tiene tres discos. Ser el frontman de un grupo con un nombre así refleja, en parte, una de las facetas de Lampariello: la humorística. Cualquiera que lo tenga como contacto en Facebook sabe que no solo publica asiduamente, sino también es gracioso.

Pero como dice el comentario de ¿Quién sos?, publicado el 30 de julio en esta misma sección: “Frankie está enojado”. En realidad, no es que él esté iracundo, sino que sus canciones tienen una intensidad y un tono que muchas veces dan esa impresión. “Soy calentón, pero también me vuelvo a amigar con la gente”, dice cuando se le pregunta por “Espejismos”, que arranca increpando a un “ventajero y rastrillero”, una persona de su entorno a quien prefiere no nombrar y con la que ya se reconcilió. “No es el Chirola (Diego Martino, exvocalista de Hereford), aunque hay gente que cree eso. Con él está todo bien”.

Lampariello parece hacer todo solo: pedir las notas en los medios, hacerlas, atender los detalles de la producción y promoción del concierto, documentar todo en su perfil de Facebook.

—¿No le gustaría tener el apoyo de un sello?

—No sé si sería muy distinto. Estar en un sello te da más vidriera, pero hoy es más fácil hacer todo uno mismo.

Todo el álbum tiene un espíritu de autogestión, exceptuando una sólida banda que llegará al concierto con varios meses de trajín en vivo, ¿Quién sos? fue grabado en el propio estudio de Lampariello, Arizona, y hasta las fotos del disco las tomó su hija.

De los exHereford que continuaron haciendo música en proyectos propios, el de Lampariello suena como el más fiel a lo que ese grupo hacía, como si se hubiese quedado con el espíritu de su desaparecida banda. Diego Martino, el cantante, tiene un encare más pop, y Guzmán Mendaro, el guitarrista, prepara su primer disco con composiciones propias luego de discos de versiones de gran éxito junto al ex La Trampa Alejandro Spuntone.

Lampariello no está del todo de acuerdo con esa apreciación. “Yo me quedé con lo que me gusta. No sé si me quedé con el ‘espíritu’ de Hereford. Algo puede haber, pero si escuchás un disco de Hereford y el mío, son cosas distintas. Ellos eligieron hacer otras cosas, y me encanta lo que hacen. A mí me gusta esto, y lo voy a seguir tocando hasta el día que me muera”.

Todo comienza a partir de las 22.00, con Calavera Zen como banda invitada.