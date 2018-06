El rock como un lugar de refugio y de creación

Canciones es el segundo disco solista del músico Juan Chaín, pero en parte es el primero: es el que lo representa ahora, el que lo define, el que marca el rumbo de lo que quiere hacer con su música. El anterior, dice a El País, tiene que ver más con la experimentación de un instrumentista (guitarrista primero y bajista después, en su caso) marcado por esas cosas que marcan a tantos uruguayos: el jazz, el funk, el candombe, Eduardo Mateo. “Es una tesis, un entrevero de todo lo que estudié en mi vida”, resume.

Ahora, las influencias de Juan Chaín son otras y eso está en "Canciones", este álbum disponible en plataformas digitales, que presentará mañana a las 23.30 en Inmigrantes (Paullier y Guaná). Hay entradas disponibles a la venta en el lugar.

Canciones es un disco pop aunque de impronta rockera, porque el rock es el ámbito donde hoy se siente cómodo e identificado. Es un disco también muy identificado con lo lúdico, lo divertido, sobre todo en la primera mitad.

“Y aunque lo hago desde un lugar bastante inocente”, explica Chaín, “es como una protesta a la intelectualización de las cosas. Me molesta un poco cuando la gente mide mucho por lo intelectual, y deja otra parte de lado. El tema ‘Canciones’ es justo eso, que no me importa si está bien o mal, pero sin ser agresivo”.

Sobre el álbum, que fue producido por el bajista argentino Mariano Otero, Chaín (que actualmente integra la banda de Florencia Nuñez, como bajista) dice que “fue un laburo relargo, de estar viajando, complejo, y después no sabía para dónde ir. Y ahora salió todo, se resolvió todo de golpe, y hay que empezar a mostrarlo, con banda y a tocar solo. Aunque yo quiero tocar con banda porque el disco es bien rockero, y a veces al pasarlo a lo acústico, se pierden cosas en el camino”.

El show de mañana en Inmigrantes tiene que ver con eso, con empezar a andar un camino en el circuito local, y con intentar llegar al interior en el formato que sea, pero con una propuesta fresca que buscará su público. De cara a fin de año, Chaín ya está haciendo planes con un mismo objetivo: tocar las canciones de Canciones. “La idea es tocar todo el año. Ya que empecé, no voy a parar”.