Roberto Musso y una computadora en duelo de payadas, en lo nuevo del Cuarteto de Nos

El Cuarteto de Nos lanzó hoy un nuevo adelanto de su próximo disco, Jueves. El tema se llama "Contrapunto para humano y computadora", y es uno de los producidos por Juan Campodónico, quien ya estuvo a cargo de algunos de los discos más populares de la banda.

"Contrapunto para humano y computadora" es una especie de duelo de payadores, o una payada de contrapunto, aunque reformulada: uno de los contendientes es Roberto Musso, protagonista del videoclip, de elegante traje y mirada desafiante, y el otro es una computadora.

Entre los dos se establece este "duelo" en el que el humano critica duramente a la tecnología, y la computadora devuelve resaltando todos los aspectos negativos de la humanidad y su racionalidad. Es casi un ensayo de la sociedad moderna, una escena que bien podría darse en una versión diferente de la serie Black Mirror.

"Hoy las bombas que crearon sus mentes son más inteligentes que los idiotas que las lanzan", apunta la computadora, y Musso responde que "los idiotas que las lanzan, a mí no me representan". Más adelante él dirá que "entre tanto impresentable, una máquina me critica", una línea que bien podría ir dirigida a los anónimos de las redes sociales, y sus constantes ataques a figuras públicas (y no tanto).

Cuarteto de Nos. Foto: Captura de YouTube

La base de la canción es una guitarra criolla que remite a la payada (si no estuvieran esos arpegios, hablaríamos más de batalla de rap que de payada), pero sobre ella se van superponiendo, hasta ganar el terreno por completo. En algún momento hay, incluso, reminiscencias a un tango electrónico, pero para el desenlace, el tema torna hacia un lugar más "pachanguero", del tipo "Punta Cana", primer corte del disco. El videoclip incluye un guiño al de aquella canción.

El álbum Jueves será lanzado el 9 de agosto, y presentado en una gira regional que tendrá su parada en Uruguay el 28 de setiembre en el Antel Arena (las entradas ya están en Tickantel). Además, habrá shows en varios puntos de Argentina, y se anunciarán fechas en Perú, Ecuador, Colombia y México, anunció la producción.