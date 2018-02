Robbie Williams explicó por qué no volverá a cantar "Angels"

Dicen que con los años uno se vuelve más sensible, y el Robbie Williams de los 43 años parece ya no ser el mismo de los 22, aquel que cantaba "Angels" con mucha energía en los escenarios. Para el cantante británico la canción ahora mueve demasiadas cosas, y en pos de no dejar ver su lado sentimental en los escenarios (todavía juega con una imagen de chiquillo rebelde), ha decidido no cantar más ese gran hit.

"Tengo que contenerme o podría llorar con todo y verme patético", dijo Williams en una entrevista al tabloide británico The Daily Star

Es que "Angels" no solo tiene una gran carga emotiva para él, sino que se ha convertido en la banda sonora de grandes momentos de sus seguidores, que incluso lo pasan en velorios de familiares y luego envían las imágenes al músico. "Hay gente que muestra muchas fotos de sus mamás o papás que murieron y pienso: '¡Oh Dios! Voy a llorar", agregó.

"Angels" fue el primer gran éxito de la carrera solista de Robbie Willias. Vea el video

Este año, Williams volverá a los escenarios luego de un largo descanso por problemas de salud, pero lo hará sin el tema que, según algunos medios, salvó su carrera solista cuando lo lanzó con su primer disco, Life Thru a Lens, tras haber sido parte de la banda de chicos británica Take That.