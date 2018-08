* El ritmo siempre gana

Aunque es un disco de 2004 tiene un atributo que lo hace figurar acá: acaba de ser subido a Spotify (que lo puso entre sus novedades semanales). Mimi Maura es una portorriqueña que, desde hace años, está radicada en Buenos Aires y conforma un dúo creativo con su esposo, Sergio Rotman, el saxofonista de los Cadillacs. 63-68-74 es, en definitiva, un disco de covers transformados a través del reggae, ska. rocksteady, ritmo jamaiquinos de los que Maura es fanáticay que, sumado a otros ritmos tropicales, siempre ha estado en su música. En el repertorio se incluye canciones que vienen de otros géneros (“The Letter” de los Box Tops) o rescates de hits oscuros del ska (“ Into This Beautiful Garden” de Eric Morris) o de soul jamaiquino (“One Life To Live” de Phyllis Dillon). Muy bueno.

Audio de la canción de Mimi Maura, "Sinner Man"