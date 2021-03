Ringo Starr lanzó "Zoom In", un EP que trae optimismo y encanto a la pandemia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Feel good music cargada de décadas de oficio, la perspectiva de una pandemia y el encanto beatle que se mantiene intacto y amable. De eso está hecho Zoom In, el EP de Ringo Starr, baterista, cantante y compositor que al igual que Paul McCartney —pero con menos exposición mediática—, no para de editar música.

Son cinco canciones en total: ya había dado a conocer el himno colectivo “Here’s to the Nights” y la simpática “Zoom In Zoom Out”, y ahora sumó “Teach Me To Tango”, rock enérgico con pulso bailable; “Waiting for the Tide to Turn”, un homenaje al reggae clásico; y “Not Enough Love in the World”, una típica canción de Ringo que pide por más amor, más paz, más esperanza. O sea, el corazón de su música y de su discurso.