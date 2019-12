Ricky Martin viene a Uruguay y se presentará en el Antel Arena el 2 de marzo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El cantante puertorriqueño Ricky Martin regresará a Uruguay como parte de su nueva gira, "Movimiento", y el 2 de marzo llegará a Montevideo para ofrecer un show en el Antel Arena.

Las entradas estarán a la venta en Tickantel y habráuna pre-venta exclusiva para clientes del banco BBVA, que irá desde el 28 de diciembre a las 10.00 hasta el 3 de enero a la misma hora; o hasta agotar el stock de las primeras 1500 entradas disponibles.

El 3 de enero, pero al mediodía, finalmente se abrirá la venta para el público en general.



La nueva gira de Ricky Martin está centrada en un repaso por sus grandes éxitos, acompañados de un fascinante montaje audiovisual. Movimiento iniciará en Puerto Rico el 7 de febrero con un repertorio que incluirá que las exitosas “Livin’ La Vida Loca”, “Shake Your Bon Bon” y “Vuelve” así como las más nuevas que van desde “Vente Pa’Ca”, “Fiebre” y el más reciente “Cántalo”.

Antes de pasar por Uruguay, el 23 de febrero Ricky Martin se presentará en el famoso festival chileno Viña del Mar, y luego dará tres funciones en Argentina, que se realizarán el 27, 28 y 29 de febrero. Las entradas para los primeros dos shows en Buenos Aires ya están agotadas.



El montaje de la gira estará centrado en la más alta tecnología, con modernos patrones de iluminación y elementos escenográficos dirigido por Jaime King quien lideró la residencia en Las Vegas, All In (2017) y dirigió las giras Livin 'La Vida Loca Tour (1999) y Black and White Tour (2007).

Martin, que tiene 48 años, está lanzando nuevas canciones antes de comenzar su gira. Entre sus nuevos sencillos está "No se me quita", su segunda colaboración con Maluma (que oficia de sucesora del éxito de 2016 "Vente Pa' Ca"). En el plano de las colaboraciones, el 12 de noviembre (la noche previa a la celebración de los Grammy Latinos), el cantante lanzó "Cántalo", una movida colaboración con dos coterráneos: Residente y Bad Bunny. Luego, hizo el estreno de la canción en la ceremonia de los premios que otorga la Academia Latina de Grabación.

En su cuenta de Instagram, Martin anunció que está por publicar una nueva canción, que formará parte de su próximo álbum: "Filmamos vídeo de mi próximo sencillo #Tiburones en Puerto Rico. Empezamos el año con nueva música. Salud y más salud ¡Coño!🎉".

En una entrevista realizada por EFE a finales de octubre, el músico anunció que su nuevo álbum, que aún no lleva título pero que se lanzará a principios de 2020, se centrará en algunas de las experiencias que vivió durante las protestas para exigir la salida del entonces gobernador Ricardo Rosselló; todo a causa de un polémico chat que provocó una crisis social y política en la isla.

El precio de las entradas para el show de Ricky Martin en el Antel Arena se anunciará próximamente.