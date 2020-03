Ricky Martin habla de Puerto Rico, el poder político de la música y la paternidad

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Hola muñeca, ¿cómo estás tú?”, es lo primero que dice Ricky Martin desde Puerto Rico, la isla que lo vio crecer y a la que abraza muy fuerte. La misma que lo mantiene activo social y musicalmente. La realidad política, la agitación social vivida, los estragos sufridos por el huracán María y el terremoto reciente, que alcanzó una magnitud de 6,4, causaron en Ricky un impacto que lo traspasó todo. Alzó la voz en las redes, se mezcló con la gente en las calles, y las vivencias, esas subas y bajas, alegrías y llantos se hicieron canciones: “Cántalo” y “Tiburones”. Los dos cortes, que ya se pueden escuchar, sirven de promoción para el disco que lanzará este año y que es parte de Movimiento Tour, la gira que lo trae mañana de nuevo a Uruguay.

“Es un momento muy especial en mi carrera”, reconoce el artista, de 48 años, padre de cuatro hijos. “Cuando pensé el disco, al comienzo, tenía una temática, y luego de haber vivido lo que se vivió en las calles de Puerto Rico el año pasado, cambió un poco. Son ideas nuevas que hablan de lo que necesitamos, de lo que queremos. Queremos un mundo en calma, un mundo donde los líderes no se aprovechen de los menos afortunados y que de una vez por todas se acabe con el cinismo”.

—Claramente la agitación que se vivió en las calles te movilizó en muchos sentidos.

—Lo que se vivió fue muy movilizador, no solo para la isla sino para toda la región. En Puerto Rico logramos cosas maravillosas. Sacamos del poder a alguien maquiavélico, a un líder cínico que jugaba con nuestras emociones (se refiere al ahora exgobernador Ricardo Rosselló Nevares, que lanzó junto a otros funcionarios un chat con mensajes insultantes y discriminatorios). Y todo eso lo hicimos juntos, lo hicimos como ciudadanos, como artistas, como pueblo. A veces podemos confiar y contar con los políticos; la mayoría de las veces, no. Me pasa que después de todo esto, de lo ocurrido, mucha gente me pregunta: ¿Ricky, entrarías en la política? No lo necesito, yo he logrado tantas cosas por fuera de la política... Ya sea a través de la fundación o al lado del pueblo. Juntos podemos cambiar la Constitución, el Código Civil. Es cuestión de unirnos y de hacer las cosas sin miedo, de hacernos oír.

—¿Considerás clave el compromiso y la participación activa de los artistas para convocar y concretar cambios sociales?

—No creo que los artistas tengamos la obligación de hacerlo, de manifestarnos. Lo haces si a ti te nace, no vas poner un sentimiento porque todo el mundo lo hace y porque crees que has quedado fuera del grupo de activistas. Insisto, solamente si te nace del corazón, hazlo, y si es así, pues claro, aprovecha el poder de convocatoria que te da la música, tu arte y habla de cosas que son importantes. Pero todos tienen que tener el mismo impulso, aunque tengas diez seguidores en Facebook o en Instagram o tengas dos mil o millones. El activismo nace desde tu casa. Todos tenemos las mismas herramientas a nuestro alcance, vos, los artistas. Yo lo vengo haciendo desde hace mucho tiempo. Desde mi fundación trabajo en diversos temas, con base en la justicia social. Hacemos foco en la educación, la salud, la trata humana. Me siento comprometido. El poder de convocatoria que me da la música me sirve para hablar de cosas que me han impactado en mi vida.

—Tanto en “Tiburones” como en “Cántalo”, las dos canciones que serán parte de tu nuevo disco, sobrevuela el pensamiento de que la unión nos hace fuertes.

—Lo único que queremos es estar bien, más allá de las diferencias. Lo importante es poder estar bien con uno, con tu piel, con tu espiritualidad. Podemos tener diferentes opiniones, pero lo que queremos es estar bien, ya sea con tus altas y tus bajas, con tus inseguridades, con tus miedos. Bienvenido sea si la música puede servir como una herramienta de sanación. Me gusta pensar en las canciones como herramientas de sanación. “Tiburones”, es una balada que me lleva en cierta forma a los comienzos de mi carrera. Es una canción que también habla de la vulnerabilidad de un hombre, de un hombre que tiene el coraje de decir yo no quiero nada sin ti, no me dejes, vamos a trabajar. Para mí también es valiente poder decir: cambié de opinión, te necesito.

Bad Bunny ,Residente y Ricky Martin durantes las protestas. Foto: EFE

Vale decir que la intensa participación de Ricky ante la situación política y social que atraviesa la isla fue bien recibida por muchos y criticada por otros, que cuestionan su derecho a opinar por no vivir en la isla. Esta situación lo hizo reflexionar y preguntarse si uno no es capaz de apreciar e interesarse por lo que ocurre en la tierra que lo vio nacer, solo por vivir en otro lado. En ese sentido, Ricky cree que la distancia le permitió valorar mucho más su cultura, su gente, su idioma.

La gira que lo trae

El 7 de febrero, Ricky dio inicio en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot su nueva gira mundial, Movimiento Tour, que mañana hace escala en un agotado Antel Arena. Allí estará lo mejor de su repertorio, combinando sus grandes éxitos con algunos de los temas que estarán en su nuevo disco.

Dirigido por Jaime King, quien lideró su exitosa residencia en Las Vegas, All In (2017), y estuvo a cargo de las giras Livin’ La Vida Loca Tour (1999) y Black and White Tour (2007), el show Movimiento cuenta con un montaje de alta tecnología, con lo que Ricky promete dejar satisfecho al público más exigente.

—Movimiento es una gira intensa, ¿cómo lo manejas ahora con cuatro hijos? Muchos artistas optan por llevar a toda la familia.

—Mi amor, ya no cabemos en la camioneta (risas), pero no importa porque yo no suelto a mis hijos por nada, me los llevo a todos lados. Los gemelos no nacieron en medio de una gira, se sumaron ya de más grande, nunca salí de gira con un bebe de cuatro, cinco meses. Vamos a ver cómo va todo, cómo resulta. Afortunadamente tenemos todo para poder hacerlo. Los tutores viajan con nosotros, somos un gran equipo. Eso sí, aquí nadie duerme (risas).

—La verdad es que se te ve muy bien, la paternidad te favoreció.

—(Risas) Qué bueno, pero la verdad es que hay mucho cansancio, pero está bien, porque al ver esas caritas, el cansancio no importa.

Fueron sus hijos Matteo y Valentino la principal motivación para que Ricky hiciera pública su homosexualidad. El 29 de marzo de 2010 publicó una carta en su página web: “Les juro que cada palabra que están leyendo aquí nace de amor, purificación, fortaleza, aceptación y desprendimiento. Que escribir estas líneas es el acercamiento a mi paz interior, parte vital de mi evolución. Hoy acepto mi homosexualidad como un regalo que me da la vida. ¡Me siento bendecido de ser quien soy!”, escribió. Ese mismo año lanzó YO, su autobiografía, en la que compartió detalles sobre su infancia, sus experiencias con Menudo, los retos de la fama, su conexión con millones de fans y las decisiones que cambiaron su vida.

Así, Ricky Martin se transformó un icono gay y padre de familia. “Mis hijos me preguntaron acerca de tener dos papás. Sabía que ese día llegaría y tenía que ser claro, así que les dije que somos parte de una familia moderna. Es un hermoso sentido de libertad”, aseguró.

Ricky Martin y Jwan Yosef

Alza la bandera LGBTIQ+ al igual que otras que reclaman por los derechos humanos. “Creo que ya es hora de que dejemos de preocuparnos de quién nos enamoramos, a quién decidimos amar. Es hora de respetarnos, de valorarnos, de aceptarnos. Si mi música ayuda a que alguien se sienta protegido, ya hemos ganado”.

—Hoy son muchas las voces, que cambiaron la manera de relacionarnos entre nosotros y con el arte. ¿Modificó tu manera de expresarte?

—Siempre he sido bastante elocuente a la hora de pensar historias, con lo que digo en mi música. Siempre lo he hecho con mucho respeto. Nunca he usado palabras desagradables, palabras que podrían hacer sentir a alguien inferior, palabras que pudieran lastimar a alguien. Siempre he sido de cuidar y proteger al ser humano y lo seguiré haciendo, porque es parte de mi identidad, de mi personalidad. Afortunadamente te puedo decir que tengo muchos años haciendo música, muchos años donde la gente no se sintió agredida ni insultada por mis letras. Definitivamente, la música ha cambiado, es cierto, lo que hoy hago es muy diferente de lo que hice hace diez años. Afortunadamente he cambiado, porque si siguiera haciendo lo mismo, me tendrían que despedir (risas), estaría estancado. Sí puedo decirte que soy fiel en el sentido de cuidar al otro, siempre he hablado del amor, del desamor, del romanticismo, esa es mi música. En el escenario busco que todo el mundo baile, que todo el mundo cante, que por ese instante se olviden de sus problemas y logren conectarse de otra manera.