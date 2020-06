Ricky Martin se considera una "amenaza" en Estados Unidos por ser latino y homosexual

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El cantante Ricky Martin habló sobre la discriminación que se vive en Estados Unidos. Esto sucede luego de las distintas manifestaciones que han surgido por la muerte de George Floyd, un hombre afroamericano que falleció en manos de un policía.

En una reciente entrevista que el músico le dio a Enrique Santos, el intérprete de "Vuelve" y "Livin' La vida Loca" consideró sentirse "una amenaza" porque es un hombre latino y homosexual. "Mira, soy un hombre latino, homosexual, casado con un hombre árabe viviendo en los Estados Unidos: o sea, yo soy una amenaza para esta gente, por donde lo veas" aseguró el cantante.

Ricky Martin durante el show que brindó este año en el Antel Arena. Foto: Archivo

Por este motivo, Ricky Martin afirmó vivir con miedo que algo le pueda ocurrir a él o a su esposo, el artista sirio Jwan Yosef, cuando salen en familia a un lugar público.

Ricky Martin presentó a su pequeña hija: Lucía. Foto: Instagram Ricky Martin

"Vivo esto todos los días. No tan expuesto porque vivo aislado, en mi casa. Soy tranquilo (...) Pero vivimos aquí y escuchamos historias y sentimos... Si paramos el carro a tomar un café en un ‘dinner’ puede ser peligroso", señaló.

Ricky Martín junto a su esposo, el artista Jwan Yosef. Foto: Archivo

También dijo que cuando era pequeño no pensó que Estados Unidos era así, en referencia a la discriminación. Por este motivo, y ahora que es padre, prefiere que sus hijos no vean mucha televisión. "Me mantengo informado porque tengo que saber lo que está pasando, pero ha sido una gran terapia alejar a los niños de la pantalla", agregó.

Finalmente hizo un llamado a las personas en centrarse en el ejemplo que se da en el hogar para erradicar el racismo desde la raíz.