El rey merecía más

Tenía sentido que una de las figuras irreemplazables de la música como Michael Jackson sea revisitada por Mark Ronson, uno de los productores estrella en la industria gracias a su trabajo con Bruno Mars y Amy Winehouse. En celebración del 60° cumpleaños del Rey del Pop, Ronson publicó un remix en el que explora gran parte de la carrera adulta de Jackson en una composición de cinco minutos titulada “Diamonds are Invincible”. El resultado es desparejo, con introducciones muy ingeniosas de Ronson (un fanático en adherir vientos a lo que sea) y otras secuencias menos inspiradas. Hay un recorrido por hits como “Wanna Be Startin’ Somethin’” “Billie Jean” “Smooth Criminal”, “The Way You Make Me Feel” y “Human Nature”. Es un remix perfectamente bailable pero también hay un dejo de publicidad radial, como si fuera un coletazo tardío de la Noche de la Nostalgia.

Ficha Michael Jackson y Mark Ronson Canción “Diamonds are Invicible” ¿Está online? Sí