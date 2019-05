La revista Time eligió las 10 mejores canciones de lo que va de 2019: conocelas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Aunque todavía falta para el final de año, a días del comienzo de junio ya comienzan a publicarse listas con un balance de lo mejor de estos primeros seis meses de 2019.



La prestigiosa revista estadounidense Time realizó un listado con las 10 mejores canciones de lo que va del año. Cabe destacar en el ranking, la presencia de artistas latinos como la brasileña Anitta y el dominicano Prince Royce con su colaboración titulada “Rosa”, el rapero puertorriqueño Guaynaa con su single “Rebota”, y dos de los nombres del momento en todo el mundo: Rosalía y J Balvin, con el éxito “Con Altura”.



Llama la atención la falta de canciones de rock y la ausencia de Billie Eilish y Ariana Grande, que publicaron dos de los discos más comentados por la crítica en lo que va del año (When We All Fall Asleep, Where Do We Go? y thank u, next, respectivamente)

La lista quedó de la siguiente manera:

Anitta y prince royce "Rosa"

Incluida en Kisses, el disco audiovisual con canciones en tres idiomas, la cantante brasileña Anitta se metió en la lista de Time gracias a un trap-pop grabado junto a Prince Royce. "Anitta aprovecha al máximo su voz seductora, cantando en un español expresivo que no necesita traducción. Con sus caprichosas capas de sintetizador y su sensual estructura de dúo, es una canción que también coloca con éxito los ritmos latinos tradicionales en un contexto fresco y contemporáneo", la define Raisa Bruner, una de las críticas de Time.



Cautious Clay "Sidewinder"

El estadounidense Cautious Clay abre su EP Table of Context con "Sidewalker", la canción seleccionada por Time. "No lo necesito, no lo quiero", canta con una voz melancólica sobre una base electrónica que va creciendo a lo largo del tema. "Es una representación angustiosa y apta del amor en la era digital, en la que el deseo a menudo se oculta tras la ambigüedad y la soledad", asegura Andrew R. Chow.



FKA twigs "Cellophane"

Luego del sorprendente LP1 —editado en 2015 y que está incluido en la edición actualizada del libro 1001 discos que debes escuchar antes de morir—, FKA Twigs se vuelve a destacar con "Cellophane", el adelanto de su nuevo trabajo discográfico, que llega tres años después de ausencia musical. Construida sobre acordes de piano minimalistas y una voz que esconde un profundo dolor, Twigs entrelaza un pop electrónico con R&B. "'Cellophane' marca uno de sus lanzamientos más cargados de emoción hasta la fecha, una balada que gotea con un dolor de boca cruda", asegura Bruner.



G-Eazy, Blueface, ALLBLACK & YG “West Coast remix”

Cuatro de los mayores referentes del hip hop de California se encontraron para el remix de "West Coast": G-Easy, Blueface AllBlack y YG. "YG, uno de los amigos íntimos de Nipsey y afiliado a Blood, rima con orgullo junto a Blueface, afiliado a Crip, quien trae su absurdismo chillón. A ellos se unen dos tradicionalistas del área de la Bahía: el G-Eazy, suave y de mentalidad pop, y ALLBLACK, quien hipercarga la vía con la intensidad del tren de carga", aseguran desde Time.



Guaynaa “Rebota”

"Cómo lo mueve esa muchachita, le mete al dembow y no se quita / Yo tengo el ritmo que la debilita, ella tiene nalga y tetita", canta Guaynaa con una letra muy simple pero pegadiza. "'Rebota' tiene un gran éxito en su simple misión: hacer que los cuerpos se muevan. La canción destila el reggaeton a sus partes compuestas más puras, con Guaynaa bloqueando un flujo infeccioso y deslizándose sobre las complicadas sílabas con la facilidad de un esquiador olímpico", dice Andrew R. Chow. La canción tiene 148 millones de reproducciones en YouTube.

Lil Nas X and Billy Ray Cyrus “Old Town Road Remix”

Es uno de los mayores éxitos musicales de este año; incluso con más presencia que Taylor Swift, Justin Bieber y Ed Sheeran en las listas de éxitos. Acompañado de Billy Ray Cyrus, que escribió el innegable y monstruoso gancho de la canción, "es más llamativo que cualquier cosa que la gran máquina de pop haya producido en la memoria reciente. Es un nuevo tipo de renegado en un nuevo tipo de frontera", aseguran.

lizzo “Juice”

Lizzo perfecciona el arte del himno del amor propio en "Juice", el primer sencillo de su álbum lleno de funk, Cuz I Love You. Con "Juice", la cantante, rapera y flautista entrega uno de los temas más alegres y despreocupados, una melodía de retroceso que se siente fresca gracias a la entrega lúdica de Lizzo y las letras en el punto. "Espejo, espejo en la pared, no lo digas, porque sé que soy linda", dice, convirtiendo a un viejo cuento de hadas en una afirmación de confianza e independencia. "Lizzo se ha convertido en una embajadora de todo: desde la positividad del cuerpo hasta la mezcla de géneros; es difícil no comprar su marca de rebote audaz cuando se presenta en forma de 'Juice'", afirma Bruner.

Mark Ronson, y Lykke Li “Late Night Feelings”

El DJ y productor Mark Ronson es uno de los colaboradores más destacados de la música actual: colaborando con la canción ganadora del Oscar "Shallow" de A Star Is Born con Lady Gaga, y trabajando con artistas como Miley Cyrus en "Nothing Breaks Like a Heart" y Dua Lipa en "Electricity" (también es uno de los creadores del éxito de Bruno Mars "Uptown Funk"). En "Late Night Feelings", Ronson se juntó con la cantante pop sueca Lykke Li para ofrecer un himno de pista de baile agridulce. "La combinación resultante es refrescante y distintiva, la voz de Li flotando ligeramente sobre su cálida composición mientras reflexiona sobre las dudas relacionadas con la noche", dice Bruner.



rosalía, j balvin y El Guincho "Con altura"

"Con Altura" es la conjunción de J Balvin, el reggaetonero más importante e internacional de la actualidad, con la sensación del pop iberoamericano, Rosalía, y su productor estrella, El Guincho. Desde que se publicó a finales de marzo, la canción ya acumuló 238 millones de reproducciones en YouTube. "Suena como dembow, hip-hop y flamenco, con influencias del Medio Oriente salpicadas. Es decir, suena como el futuro de la música pop mundial", aseguran desde Time.