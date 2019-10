Una reunión emocional: una de John Lennon cantada por Ringo Starr y Paul McCartney

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Sobran las razones para emocionarse escuchando “Grow Old With Me”. Compuesta por John Lennon, esta hermosa balada es una de las últimas canciones que el exbeatle compuso antes de ser asesinado en diciembre de 1980. “Envejece junto a mí / Lo mejor está por venir / Y Cuando nuestro tiempo llegue, / Seremos uno solo”, dice la letra, dedicada a Yoko Ono. Por si fuera poco, la versión de Starr para su disco What’s My Name marca la reunión de los dos beatles vivos en un estudio: Paul McCartney aporta bajo y coros. Acompañado de un cuarteto de cuerdas, Ringo ofrece una interpretación vocal tan tierna que por momentos recuerda a “Good Night”, aquella canción que cerraba el White Album. Las cuerdas del tema incluyen una frase “Here Comes the Sun”, así que también se evoca a George Harrison.