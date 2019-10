Resistance, la fiesta de electrónica icónica de Ibiza, se celebra mañana con nueva locación

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La fiesta de electrónica Resistance, que fue un éxito el año pasado y contó con la presencia de uno de los mayores expositores del género como Carl Cox, celebrará su segunda edición en Uruguay.



Si bien en una primera instancia se realizaría nuevamente en Landia, se cambió a Otro Mundo (San Ramón y Rambla Doctor Baltasar Brum) por los pronósticos de lluvia. Para que esto no sea un inconveniente para los asistentes, la organización ofrecerá traslados desde Landia al nuevo sitio a las 20.00, 21.00 y 22.00 horas.



"Se trata de una cuestión de fuerza mayor en tanto los pronósticos para el día del evento auguran lluvias y tormentas, y en Landia esto representa un riesgo de seguridad y conveniencia antes los cuales no podemos escatimar precauciones", aseguró la producción en un comunicado.



Y agregó: "Esta es la única opción para que el evento se pueda desarrollar por completo debido a que la capacidad de Otro Mundo es adecuada para albergar bajo techo, a todos los asistentes, sumado a que todos los servicios (barras, boleterías, ingresos, ropería, etc) serán protegidos con carpas especialmente previstas ante esta situación".



Pese al cambio de locación, el festival no tendrá variaciones en lo referente a la presentación de los artistas ni al horario preestablecido.

Resistance nació como un escenario dedicado al Techno dentro del Ultra Music Festival de Miami, y rápidamente adquirió un protagonismo que lo llevó a expandirse en un proyecto propio, con presencia permanente en la Discoteca Privilege de Ibiza y un tour mundial de 18 países.



El año pasado llegó a Uruguay por primera vez, convocando a más de seis mil personas al Velódromo Municipal. Esta fecha marcó un antes y un después para el género, por el nivel de los artistas invitados, que incluyó al rey de la música Techno Carl Cox, pero también por un despliegue inédito de pantallas y efectos especiales.



Ahora Resistance vuelve a pisar Latinoamérica, con un tour que incluye Buenos Aires, Santiago, Santa Cruz, San José, Ciudad de Panamá, Lima y Medellín. En Canelones la fiesta se realizará mañana 11 de octubre.



Al igual que el año pasado, la organización estará a cargo de Key Producciones. Según Agustin Clark, uno de los directores de la productora, se trata de uno de los “eventos culturales del año”, que apunta no solo para los fanáticos de la electrónica sino a todos aquellos que disfrutan de los festivales y la música en general.



¿Quiénes vienen este año?

El line up de artistas invitados de Resistance se compone por cinco DJs internacionales y dos nacionales.



El acto principal será Luciano, un DJ suizo-chileno según explica Clark, marcó una tendencia gracias a su sonido que mezcla House y Techno con influencias latinas. Es el creador de Vagabundos, una de las fiestas más importantes de Europa, y también el fundador del sello Cadenza Records, que difunde su música y apadrina a otros artistas.



Le seguirán Dubfire y Art Department, tocando juntos en la modalidad Back 2 Back. El primero es una figura histórica, que antes de lanzarse como solista formó parte Deep Dish, un dúo ganador de un grammy por su remix de la canción Thank You de Dido. Por su parte, Art Department viene desde hace diez años posicionándose en los charts de electrónica, tocando en mega festivales como Lollapalooza y Coachella.



“Dubfire se enfoca principalmente en el Techno minimalista y Art Department va más hacia el Tech House, por lo que va a ser una combinación muy interesante para escuchar”, asegura Clark.



Desde Italia llegarán Giorgia Angiuli, una DJ y multinstumentista que realizar un LIVE set “increíble”, en el que mezcla música en vivo con instrumentos poco convencionales, y Luigi Madonna, un artista en pleno auge que ya estuvo en Uruguay hace tres años con Key.



Finalmente, el line up se cerrará con Dj Detected y Gabriel Gil, los mayores referentes del Techno a nivel nacional.



Entradas y horarios

Además de los DJs, Resistance se destaca por el nivel de producción, con un despliegue impactante de de pantallas, audio, luces y efectos especiales, que generan una experiencia única.



Tendrá unas once horas de duración, comenzando a las 20.00 del viernes y terminando a las 7.00 del sábado. Además de música contará con distintas atracciones, puestos de comida y barras, abriendo así su propuesta a toda clase de público.



“Lógicamente la propuesta gira alrededor del Techno, pero hay espacios para que aquellos que no están familiarizados con la electrónica también disfruten. Resistance es un gigante a nivel mundial, mucho más grande de lo que estamos acostumbrados a ver en América Latina. Para nosotros es un verdadero orgullo que se vuelva a realizar en Uruguay”, concluye Clark.



Las entradas de la primera preventa están agotadas, y las de segunda están disponibles a través de Red Uts o directamente en la página de Resistance Uruguay con un valor de $2.300 y $2.800 las VIP.